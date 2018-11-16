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      Довгоочікуване тепло у Смілі: як замерзле місто повертається до життя

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      Тепло нарешті дійшло до Сміли на Черкащині – у місті увімкнули опалення. З вечора 15 листопада запустили 9 з 20 котелень, тож батареї в домівках людей поступово нагріваються.

      Але швидко все зробити не вдається: уже сталося кілька поривів, а тиск у системі досі не нормалізувався.

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      Однією з перших тепло отримала школа-колегіум №3. Котельні тут запускали просто опівночі. Зараз перевіряють системи та готуються до початку навчання.

      Ввечері відновили і відразу почали набирати систему і ввімкнули котли. Ви ж розумєте, що котли вмикаємо поступово, не на повну потужність, щоб не було поривів. Я сподіваюсь, що в понеділок діти переступлять поріг школи, де буде відповідний температурний режим і ми почнемо навчатися,
      – прокоментувала директорка школи Тетяна Карло.

      9 котелень запустили у Смілі до обіду. Першими дали тепло у школи, садочки та лікарні. Решту систем поки наповнюють водою, але тиску у системі досі не вистачає, тому обладнання працює не на повну потужність. Комунальники сподіваються, що до вечора робота стабілізується. До того ж, старі труби не витримують, дві аварійні бригади на роботі вже майже добу ліквідовують пориви.

      Договір із "Нафтогазом" про теплопостачання планують підписати у понеділок. А ось хто заплатить 86 мільйонів, які заборгувала приватна організація, що 7 років опалювала місто – буде вирішувати суд. Комунальники кажуть: до кінця доби увімкнуть теплопостачання у всьому місті. Школи та лікарні розпочнуть роботу в понеділок.

      Нагадаємо,  14 листопада у Смілі через відсутність упродовж кількох днів тепла у будинках оголосили надзвичайний стан. У зв’язку з відсутністю опалення у місті майже не працювали дитсадки та школи, а також довелося евакуювати пацієнтів міської лікарні до найближчих лікувальних закладів.

      Згодом жителі міста з вимогою подати тепло у домівки почали пікетувати під Кабміном і "Черкасигазом", і під останньою установою підпалили навіть шини. 15 листопада віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко сповістив, що Смілі буде надано короткостроковий кредит у сумі 25 мільйонів гривень для початку опалювального сезону. 

      Чому у Смілі виникла критична ситуація з теплом у домівках?Річ у тім, що "Нафтогаз" зобов'язав міську владу взяти на себе борги попереднього постачальника тепла – а це 86 мільйонів гривень – та підготувати котельні, але досі жодну з цих умов виконано не було.

      Теги: Новини України комунальні послуги Опалювальний сезон Новини Черкас Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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