Долгожданные HIMARS в действии: журналист показал боевое применение системы

На днях министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал "жаркое" лето для российских захватчиков в Украине. И вот 24 июня появились первые кадры использования нашими ВСУ сверхмощного оружия.

Речь, конечно же, об американской ракетной артиллерийской системе HIMARS. Первые кадры ее использования в Украине обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

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На обнародованных кадрах видно, что украинские бойцы применили HIMARS ночью. Эта артиллерийская система предназначена для поражения районов сосредоточения вражеских артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Кроме этого, система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Ее максимальная дальность составляет 300 км.

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Резников "передал привет" оккупантам

На днях украинский министр обороны сообщил, что HIMARS прибыли в Украину. Он поблагодарил за вооружение министра обороны США Ллойда Остина.

Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним, для некоторых из них,

– резюмировал глава украинского Минобороны.

Еще 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники научились пользоваться РСЗО, поэтому вскоре они будут использовать на фронте.

HIMARS уже применяли раньше

После заявления Байдена в Кремле "запылало". А ведь ракеты HIMARS могут поражать цели с дальностью в 300 километров. Поэтому в Москве опасаются, что наши военные используют оружие для атаки территории России. Однако президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать американские ракеты только для того, чтобы освобождать украинские территории.

В оперативном командовании "Юг" 21 июня сообщили, что украинские силы нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный. В ОК "Юг" подчеркнули, что для удара были использованы разные силы и средства.

Днем ранее об обстреле Змеиного 24 каналу сообщили в разведке. Сообщалось, что украинские воины, вероятно, атаковали противника американскими артиллерийскими системами HIMARS.

Впоследствии в ОК "Юг" отметили, что ВСУ нанесли несколько ударов по оккупантам на Змеином.

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