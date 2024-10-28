Должна ли Украина отдавать свои территории России: Дуда ответил

Некоторые страны считают, что Украина должна уступить свои территории и отдать их России для окончания войны. Президент Польши прокомментировал такие выпады.

Президент Польши Анджей Дуда высказался против территориальных уступок России. По его словам, Украина должна получить все для полной победы.

Смотрите также Россияне частично прорвались: какие дальнейшие действия врага в Донецкой области

Суверенная страна не должна удовлетворять Россию

Президент Польши отметил, что "отдать Москве хотя бы дюйм" стало бы катастрофической ошибкой. Однако он воздержался от ответа.

Зато Дуда ответил на призывы, которые звучат от некоторых западных политиков, которые говорят, что Украине следует смириться с потерей некоторых территорий. Он считает, что ни одно суверенное государство не должно "удовлетворять Россию". Кроме этого, он спросил, на каком основании Россия заслуживает чужую территорию.

Если вы такие щедрые в отношении России, почему бы не отдать ей кусок своей земли,

– сказал президент Польши.

Польша является одной из тех стран, которые с первых дней полномасштабного вторжения поддерживали Украину в борьбе против России. Кроме этого, Польша предоставляла оружие для того, чтобы наше государство могло обороняться.