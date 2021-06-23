Должно произойти чудо, – бизнесмен Онистрат о вероятной отставке Авакова

В сети появились слухи, что министр внутренних дел Арсен Аваков уйдет в отставку. Но такая информация не соответствует действительности.
Аваков – очень системный, фундаментальный человек. Об этом в эфире программы "Что это было?"сказал украинский бизнесмен, банкир Андрей Онистрат.
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По его словам, никто не был на должности главы МВД так долго как Аваков. Он, как отметил Онистрат, "пережил" всех.
Должно произойти какое-то чудо (чтобы Аваков ушел в отставку – 24 канал),
– подчеркнул бизнесмен.
Он также отметил: "должна быть какая-то такая комбинация. Это должна быть какая-то добровольная тема, мол, я уйду, пока позанимаюсь собой".
Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Что известно о вероятной отставке Авакова
- В июне 2021 года вновь появились слухи об отставке действующего министра внутренних дел.
- Через некоторое время Офис Президента опроверг эту информацию.
- Спикер Дмитрий Разумков заявил, что Аваков сейчас находится на своем месте.
- По словам Александра Корниенко, конкретных инициатив по отставке министра нет.