Фигурант дела "Карфаген" Кропива до сих пор не освобожден из Офиса генерального прокурора

Сергею Кропиве по делу НАБУ и САП "Карфаген" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 120 миллионов гривен. Однако он до сих пор формально остается сотрудником Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщает Центр по борьбе с коррупцией.

Уволят ли фигуранта дела "Карфагена"?

По состоянию на 17 сентября Кропива не был уволен и формально не был отстранен от должности заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества ОГП.

В то же время в Офисе генпрокурора заявили, что процедура отстранения уже запущена. 8 сентября Генеральная инспекция направила в КДКП дисциплинарную жалобу, в которой подняла вопрос об отстранении Кропивы, а 10 сентября комиссия возбудила дисциплинарное производство.

По словам пресс-секретаря ОГП Марьяны Гайовской, отстранить прокурора единоличным решением руководителя Офиса невозможно – для этого предусмотрена установленная законом процедура. Кроме того, исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский обратился в КДКП с просьбой ускорить рассмотрение дисциплинарной жалобы и вопроса об отстранении.

Вечером 18 сентября в ОГП также сообщили, что должность заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества, которую занимал Кропива, была ликвидирована в рамках реорганизации департамента. В то же время вопрос о его увольнении из органов прокуратуры должен рассмотреть КДКП в рамках дисциплинарного производства.

Кропива является одним из фигурантов операции "Карфаген", в рамках которой НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, участников которой подозревают в систематическом получении взяток от мошеннических колл-центров и легализации имущества. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу с альтернативой залога в 120 миллионов гривен.

Кроме того, в понедельник, 7 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 20 миллионов гривен для Елизаветы Ивахненко, которая фигурировала в записях НАБУ как "Муза". Во вторник, 8 сентября, ВАКС также избрал содержание под стражей до 2 ноября и залог в размере 15 миллионов гривен для Александра Дидича.