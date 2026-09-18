Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Чи звільнять фігуранта "Карфагена"?

Станом на 17 вересня Кропива не був звільнений та формально не був відсторонений від посади заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП.

Водночас в Офісі генпрокурора заявили, що процедура відсторонення вже запущена. 8 вересня Генеральна інспекція направила до КДКП дисциплінарну скаргу, у якій порушила питання про відсторонення Кропиви, а 10 вересня комісія відкрила дисциплінарне провадження.

За словами речниці ОГП Мар'яни Гайовської, відсторонити прокурора одноосібним рішенням керівника Офісу неможливо – для цього передбачена визначена законом процедура. Окрім того, виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський звернувся до КДКП із проханням пришвидшити розгляд дисциплінарної скарги та питання відсторонення.

Увечері 18 вересня в ОГП також повідомили, що посаду заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав Кропива, ліквідували в межах реорганізації департаменту. Водночас питання його звільнення з органів прокуратури має розглянути КДКП у межах дисциплінарного провадження.

Кропива є одним із фігурантів операції "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

Крім того, у понеділок, 7 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 20 мільйонів гривень для Єлизавети Івахненко, яка фігурувала у плівках НАБУ як "Муза". У вівторок, 8 вересня, також ВАКС обрав утримання під вартою до 2 листопада та 15 мільйонів гривень застави для Олександра Дидича.