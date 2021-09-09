Должны быть готовы к обострению, – Гармаш сказал, что разозлило Путина

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон не принес ожидаемого результата для Владимира Путина. Ведь он хотел, чтобы США оказали давление на наше государство относительно выполнения минских договоренностей на его условиях.

На фоне этого на Востоке Украины и в дальнейшем возможно обострение. Об этом в эфире 24 канала заявил представитель Донбасса в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Путина разозлили США и европейские страны

По его словам, главу Кремля раздражает, что он не получает то, что хочет. Поэтому Путин будет прибегать к действиям.

К сожалению, обострение будет продолжаться. Мы должны быть к этому готовы,

– отметил Гармаш.

Он отметил, что Путина разозлили США и западноевропейские страны, которые не заставляют Украину выполнять минские соглашения на условиях российского президента.

Гармаш: Россия будет проводить свою политику любой ценой

Кроме этого, глава Кремля недоволен из-за преград относительно реализации "Северного потока-2". А также – из-за суда в Нидерландах по делу катастрофы МН17.

"На этом фоне Россия начинает показывать, что она не будет подвергаться давлению и будет проводить свою политику любой ценой", – сказал Гармаш.

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Россия усилит военное давление

В дальнейшем, как отметил представитель в ТКГ, будет происходить усиление конфронтации на фронте. Россия будет делать демонстративные шаги, которые будут подчеркивать ее непривлечение в минский процесс.

Понятно, что Россия будет усиливать на этом фоне военное давление,

– отметил Гармаш.

Чтобы повлиять на Россию, должна быть комплексная реакция: и украинских партнеров, и самой Украины. Ведь государство-агрессор будет применять свои инструменты, пока они будут работать.

"Если мы покажем ей, что они (инструменты – 24 канал) не работают: она будет получать нормальный ответ и на политическом, и на дипломатическом, и на военном фронтах, тогда инструмент больше не будет безотказным", – отметил эксперт.

На Востоке Украины происходит обострение