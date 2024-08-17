Должны быть готовы: могут ли россияне отомстить за уничтожение моста на Курщине

Украинские силы продолжают операцию в Курской области. Россияне жалуются, что 16 августа был разрушен мост через реку Сейм в поселке Глушково. Через него оккупанты поставляли боекомплекты и провизию.

Разрушение моста в Курской области вызвало сильные эмоции у российских военкоров, которые возмущаются, почему Россия не разрушает мосты на территории Украины. Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что россияне наверняка пытались наносить удары по таким объектам в Украине. Однако вопрос в том, что им не удалось попасть в определенные цели.

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Тактика россиян менялась

Украине также удается насыщать системы противовоздушной обороны, благодаря чему наши силы сбивают большое количество вражеских ракет.

В то же время тактика россиян менялась на протяжении войны. В ее начале враг наносил удары по военным объектам, ведь его целью было захватить Украину. Когда россияне начали терять войска и отступать, их целью стало, как отметил он, вызвать гуманитарную катастрофу, поэтому они били, в частности, по системам энергообеспечения.

Противник рассчитывал, что сможет надломить ВСУ, и потом наши мосты использовать как основные логистические пути для наступления на страны НАТО. Поэтому он не рассматривал эти объекты как основные цели,

– объяснил Тимочко.

Когда у врага появились планы по уничтожению нашей логистики и, в частности, мостов, прошло время и Украина получила от партнеров определенное количество систем ПВО, а у россиян уменьшились возможности производства большого количества ракет из-за западных санкций.

Поэтому если сегодня оккупанты определяют цели, то они должны быть гарантированно поражены, а попасть в мост чрезвычайно сложно – нужно запускать несколько ракет. Стоимость ракет, которыми разрушится мост, очень часто не эквивалентна результату от его потери,

– отметил он.

Также в Украине огромная сеть покрытия твердых дорог и хорошо развита железная дорога, поэтому в случае повреждения мостов, по его словам, мы всегда найдем способы восстановить логистику.

Были не готовы к сопротивлению

В России другая ситуация, ведь эта страна – географически большая и редко населенная относительно своих территорий. Поэтому в первые часы прорыва на Курщине оккупанты оказались не готовы к сопротивлению и не могли обеспечить свою логистику в тылах.

"В то же время украинская тактика ведения боя предусматривает небольшое количество личного состава и асимметричные действия, поэтому продвижение наших войск связано сразу с развитием сети логистики, налаживанием коммуникации. Мы понимаем, что рано или поздно враг попытается контратаковать серьезными силами, и к этому моменту должны быть готовы, чтобы удержать удар", – отметил Иван Тимочко.