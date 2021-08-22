Должны быть готовыми, – Кулеба заявил, что Лукашенко будет мстить Украине
Источник:"Радио Свобода"
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна готовиться к любому сценарию развития отношений с Беларусью. По его словам, Лукашенко хочет демонстрировать власть и будет мстить разными путями.
Министр иностранных дел отметил, что ситуация в белорусской стране "будет такими качелями". Об этом он сообщил во время интервью "Радио Свобода".
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"Очевидно, что Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и будет мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границе с ЕС", – сказал глава МИД.
Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетный для правительства, для президента. Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться,
– продолжил Дмитрий Кулеба.
"Потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы", – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Обратите внимание! 9 августа прошел год после проведения выборов президента Беларуси. На них якобы победил Александр Лукашенко.
- Из-за системных фальсификаций, результатов голосования не признало большинство цивилизованных государств, среди которых и Украина.
- Оппозиционные силы устроили масштабные акции протеста, участники которых подверглись арестам и жесткому преследованию.
Украина помогает Литве
Глава МИД подчеркнул, что Украина активно помогает Литве "отгораживаться колючей проволокой от Беларуси".
Мы очень благодарны Литве за то, что она такая дружеская и к нам, и поддерживает всегда. И когда у нас появилась возможность поддержать их, мы сразу это сделали,
– подытожил министр.
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