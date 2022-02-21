Должны оставлять России шанс, – в Еврокомиссии отвергли "санкции на опережение"

Владимир Зеленский заявил, что против России следует ввести "санкции на опережение", не дожидаясь возможного полномасштабного вторжения. В Еврокомиссии уже отреагировали на такую идею.

Урсула фон дер Ляен отозвала призывы президента о немедленных санкциях. Президент Еврокомиссии не соглашается с подобной идеей.

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Президент Еврокомиссии: Окно дипломатии еще открыто

Политик заметила, что не соглашается с преждевременными санкциями из-за того, что они перестанут быть фактором сдерживания. Мол, пакет санкций, подготовленный на случай масштабного вторжения России в Украину, будет применен только после новой агрессии Кремля.

В начале февраля 2022 года Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС уже подготовил пакет жестких санкций против России в случае усиленной атаки. Ограничения не минуют "Северный поток-2".

Таким образом президент Еврокомиссии ответила на призыв Зеленского на Мюнхенской конференции относительно "санкций на опережение". Также она сказала, что у России еще есть шанс исправить ситуацию по дипломатическому пути.

Мы должны оставлять России шанс вернуться в дипломатию за стол переговоров. Это окно открыто, – сказала Урсула фон дер Ляен.

Преждевременные санкции против России: что известно

Владимир Зеленский призывал к преждевременным санкциям Кремля еще до конференции в Мюнхене. Президент отмечал, чтобы международное сообщество не медлило, потому что после вероятной атаки санкции уже будут не нужны.

Сначала Запад был против. Однако в феврале СМИ писали, что Сенат США готовит законопроект, который будет предусматривать превентивные санкции против России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Москва уже давно "заработала" на санкции. Однако для их введения в ЕС и США нет политической воли.

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