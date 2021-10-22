Должны послать сигнал, – президент Литвы выступил за интеграцию Украины в единый рынок ЕС
Источник:канцелярия президента Литвы
Литва выступает за интеграцию Украины в единый рынок Европейского Союза. Такую возможность ЕС должен предложить еще Грузии и Молдове.
Так считает президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, очень важно подать четкий сигнал.
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В частности нужно просигнализировать восточным соседям, что ЕС готов к амбициозной стратегической политике в отношении стран "Восточного партнерства".
Особенно "ассоциированному трио" должны прислать очень четкий сигнал, что мы готовы к полной интеграции этих стран ко внутреннему единому рынку ЕС,
– подчеркнул Науседа.
По мнению президента Литвы, это будет мотивировать Украину продолжить движение по пути реформ. Отметим, что саммит "Восточного партнерства" должен состояться в Брюсселе 15 декабря.Справка. "Ассоциированное трио" – это Украина, Сакартвело (так официально называют Грузию в Литве) и Молдова.
Литва отбивается от противников
В литовском Министерстве внутренних дел заявили, что сейчас на территории Беларуси может находиться 6 – 7 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других стран, которые ищут возможности нелегально пересечь границу ЕС.
Сейчас Литва вместе с Польшей выступают за ужесточение санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко из-за искусственного создания миграционного давления на границах.
Литва поддерживает Украину
- Литва поддерживает Украину на пути интеграции в Европейский Союз.
- Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, например, заявил, что динамично движется вперед в этом направлении.
- В конце сентября стало известно, что государство намерено передать бронежилеты и баллистические пояса.
- На Крымской платформе Науседа заявил, что чувствует себя в Украине как дома.