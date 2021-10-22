Так вважає президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, дуже важливо подати чіткий сигнал.

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Зокрема треба наголосити східним сусідам, що ЄС готовий до амбітної стратегічної політики щодо країн "Східного партнерства".

Особливо "Асоційованому тріо" маємо надіслати дуже чіткий сигнал, що ми готові до повної інтеграції цих країн до внутрішнього єдиного ринку ЄС,

– наголосив Науседа.

На думку президента Литви, це мотивуватиме Україну продовжити рух шляхом реформ. Відзначимо, що саміт "Східного партнерства" повинен відбутись у Брюсселі 15 грудня.

Довідка. "Асоційоване тріо" – це Україна, Сакартвело (так офіційно називають Грузію у Литві) та Молдова.

Литва відбивається від противників

У литовському Міністерстві внутрішніх справ заявили, що наразі на території Білорусі може перебувати 6 – 7 тисяч нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та інших країн, які шукають нагоди нелегально перетнути кордон ЄС.

Зараз Литва разом із Польщею виступають за посилення санкцій Євросоюзу проти режиму Олександра Лукашенка за штучне створення міграційного тиску на кордонах.

Литва підтримує Україну