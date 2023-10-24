В огне: дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова

Ночью 24 октября неизвестные бросили в виллу пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании несколько коктейлей Молотова. Испанская полиция уже заявила, что начала расследование дела.

С 2019 года пропагандист с семьей живет в Испании в городе Рода-де-Бара. В прошлом году его задержали по подозрению в госизмене, но затем испанский суд выпустил Шария с подпиской о невыезде.

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Атака на дом Шария

Ночью 24 октября в дом Анатолия Шария в городке Рода-де-Бара бросили несколько коктейлей Молотова. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как несколько бутылок с горючей смесью летят в фасад дома блогера.

Речь идет о вилле площадью 230 квадратных метров на берегу моря, приобретенной в августе 2019 года. Журналисты, опираясь на данные сайтов недвижимости, предполагали, что цена дома составляет около миллиона евро.

Пророссийский пропагандист проживает там вместе с супругой Ольгой и сыном. Это один из самых масштабных нападений на Анатолия Шария за время пребывания в Испании. Раньше все ограничивалось угрозами или мирными протестами проукраинских активистов под его домом.

Коктейли Молотова летят в виллу Шария: смотрите видео

Что известно о деятельности Шария