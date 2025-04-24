Дом в Святошинском районе Киева полностью разрушен: там жило 15 человек, нашли только 6

В Святошинском районе столицы в результате российского удара разрушен дом. Там проживало 15 человек - спасатели до сих пор разбирают завалы.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука в эфире "КИЕВ24".

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Что известно о разрушенном доме в Киеве

Это был старый двухэтажный дом, строившийся еще в конце Второй мировой войны. От него ничего не осталось.

Ткачук добавил, что в ходе комбинированной российской атаки на Киев произошло 18 падений ракет и БПЛА.

Сейчас известно о 69 пострадавших, из которых 5 детей. Госпитализированы 44 человека.

Привлечены около 200 спасателей, работающих на этом доме. Под завалами могут быть еще люди.