Дом восстановим, а людей не вернем, – Тимошенко показал восстановление одесской многоэтажки

В конце апреля российские оккупанты попали ракетой по многоэтажке в Одессе. Дом уже начали восстанавливать.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он обнародовал видео восстановления дома.

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В Одессе восстанавливают многоэтажку, поврежденную вражеской ракетой

Тимошенко рассказал, что в Одессе идет восстановление многоэтажки, в которую россияне попали крылатой ракетой в конце апреля.

После попадания ракеты в эту многоэтажку погибли 8 человек, среди них – младенец. В двух секциях были повреждены четыре этажа – опорные конструкции, системы водоснабжения, водоотвода, энергоснабжения и лифтовое оборудование,

– добавил глава ОВА.

Специалисты полностью восстановили перекрытие третьего этажа и все вертикальные элементы здания. Пока они устанавливают опалубку для перекрытия четвертого этажа.

В июле планируется полностью восстановить бетонные опорные конструкции. После этого построят стены, будут прокладывать инженерные сети и смонтируют окна и двери.

"Все работы планируем завершить осенью. Дом восстановим, но людей не вернем. Это трагедия нашего настоящего", – подытожил Тимошенко.

Смотрите видео восстановления поврежденной оккупантами многоэтажки:

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Коротко о ракетном обстреле Одессы в апреле

Российские кафиры 23 апреля выпустили ракеты по Одессе. Одна из них попала в многоэтажку в Киевском районе города. В результате обстрела погибли 8 человек, а еще 18 – получили ранения.

В Офисе генпрокурора вечером того же дня сообщили, что открыли уголовное производство из-за трагедии в Одессе. Там рассказали, что после попадания ракеты начался пожар, а обломки заблокировали выходы, поэтому люди оказались в ловушке и не могли спастись.

Городской голова Геннадий Труханов записал обращение на фоне разрушенного дома . После обстрела российские кафиры сообщили об уничтожении "военных объектов в Одессе". Он подчеркнул, что россияне называют военным объектом именно жилой дом.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия выпустила по Одессе 7 ракет, две из которых удалось сбить. Обстрел произошел накануне Пасхи. Глава государства отметил, что "такие у нас пасхальные дни" .

Среди погибших был 3-месячный младенец. Зеленский подчеркнул, что когда началась война, ребенку был всего месяц.

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