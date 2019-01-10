Дом для бездомных кошек появился в Одессе: в чем его особенность

На пляже в одесском микрорайоне Лузановка появился необычный приют для бездомных кошек.

Его собственными руками построил одессит Денис Феденко.

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На побережье пляжа Лузановка он запустил первый "Котопункт". По его словам, сюда довольно удобно подъезжать на автомобиле, чтобы покормить кошек.

Всем котикам не помочь, но многим можно попробовать. Я запускаю проект koto_punkt. Первый домик расположен в Лузановке в районе Гольф Стрим, туда можно удобно подъехать на машине и покормить кошек. У него есть кормушка, в которую можно засыпать корм и помочь животным,

– написал Феденко в своем Facebook, опубликовав несколько фото со "строительства".

Сооружение напоминает своеобразные деревянные ячейки, куда коты без проблем могут залезть самостоятельно, чтобы погреться, спрятаться от ветра или поесть.

Внутри домик утеплен, швы покрыты силиконом, а чтобы уберечь его от снега и воды, его смонтировали под наклоном.



На пляже в Одессе смастерили приют для бездомных кошек

Следить за деятельностью "Котопунтка" можно в социальных сетях.

Помочь бездомным животным может каждый желающий.