В доме в Ровненской области взорвалась граната: полиция открыла 2 производства
Источник:полиция Ровненской области
В Ровненской области 2 человека погибли из-за взрыва гранаты в доме. Следователи начали досудебное расследование по 2 статьям и направили боеприпасы на экспертизу.
Трагедия произошла 10 февраля около 21:00 в Здолбунове. Полиция открыла 2 уголовных производства по статьям об умышленном убийстве 2 человек и о незаконном обращении с боевыми припасами.
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По информации работников взрывотехнической службы, в здании взорвалась граната РГД-5. На месте происшествия правоохранители обнаружили обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 миллиметра. Происхождение ообломков устанавливают.
Из-за взрыва в Ровненской области полиция открыла 2 уголовных производства / Фото Нацполиции
Взрыв в Ровненской области: коротко
- Взрыв произошел в Здолбунове, в доме по улице Вилы-3.
- На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.
- Полиция установила, что там погибли 2 мужчины: 39-летний владелец дома и его 46-летний знакомый.
- Также взрыв повредил окна, стены и двери дома.
Взрыв в Здолбунове: смотрите видео с места происшествия
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