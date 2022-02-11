В доме в Ровненской области взорвалась граната: полиция открыла 2 производства

В Ровненской области 2 человека погибли из-за взрыва гранаты в доме. Следователи начали досудебное расследование по 2 статьям и направили боеприпасы на экспертизу.

Трагедия произошла 10 февраля около 21:00 в Здолбунове. Полиция открыла 2 уголовных производства по статьям об умышленном убийстве 2 человек и о незаконном обращении с боевыми припасами.

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По информации работников взрывотехнической службы, в здании взорвалась граната РГД-5. На месте происшествия правоохранители обнаружили обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 миллиметра. Происхождение ообломков устанавливают.

Из-за взрыва в Ровненской области полиция открыла 2 уголовных производства / Фото Нацполиции

Взрыв в Ровненской области: коротко

Взрыв произошел в Здолбунове, в доме по улице Вилы-3.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Полиция установила, что там погибли 2 мужчины: 39-летний владелец дома и его 46-летний знакомый.

Также взрыв повредил окна, стены и двери дома.

Взрыв в Здолбунове: смотрите видео с места происшествия

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