Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает 24 Канал. Известно о 20 пострадавших.

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Сколько человек госпитализировали

В доме произошло возгорание и задымление. Медики госпитализировали 19 человек.

В доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек. 117 жителей вывели из дома. Пострадали в настоящее время 20 человек. 19 из них медики были госпитализированы. В здании возгорание и сильное задымление. Все службы работают на месте,

– сообщил Виталий Кличко.

Спасательные службы уже работают на месте происшествия.

Оперативные детали вражеской атаки – читайте в телеграме 24 канала.

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