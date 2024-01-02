Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал. Відомо про 20 постраждалих.

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Скільки людей госпіталізували

У будинку сталося загоряння та задимлення. Медики госпіталізували 19 людей.

У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці,

– повідомив Віталій Кличко.

Рятувальні служби вже працюють на місці подій.

Оперативні деталі ворожої атаки – читайте в телеграмі 24 Каналу.

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