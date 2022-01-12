О случившемся стало известно 11 января. По информации российских СМИ, Зеленский отдыхал в Доминикане с супругой, и там его постиг инсульт.

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Михаил Зеленский умер в Доминикане: что известно о происшествии и причине смерти

На 47 году жизни скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщили ряд росСМИ со ссылкой на заместителя руководителя канала "Россия-Культура" Александра Ефимовича и посольство России в Доминикане.

Там россиянин и умер. В Доминикане Зеленский находился на отдыхе с супругой.

Предварительно причина смерти – инсульт (как написали в BAZA ). Зеленского успели доставить в больницу еще живого, но помощь врачей не спасла ему жизнь.

Михаил Зеленский – журналист и пропагандист России

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. На телевидении работает с конца 1990-х. С 2006 по 2013 год был ведущим на главных рупорах кремлевской пропаганды "Россия 24" и "Россия 1".

После того политические передачи не вел – пошел на канал "Культура", однако пропагандой российских нарративов отличился.

В частности, Михаил Зеленский с 2015 года занимался проектом "Бессмертный полк" и призвал россиян выходить на массовые акции с "портретами дедов", воевавшими в "Великой Отечественной".

Обратите внимание : российский журналист Михаил Зеленский и Президент Украины Владимир Зеленский – не родственники. Хотя слухи об их "братской связи" активно гуляли по сети и желтой прессе в 2019 году.

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