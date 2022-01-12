О случившемся стало известно 11 января. По информации российских СМИ, Зеленский отдыхал в Доминикане с супругой, и там его постиг инсульт.
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Михаил Зеленский умер в Доминикане: что известно о происшествии и причине смерти
На 47 году жизни скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщили ряд росСМИ со ссылкой на заместителя руководителя канала "Россия-Культура" Александра Ефимовича и посольство России в Доминикане.
Там россиянин и умер. В Доминикане Зеленский находился на отдыхе с супругой.
Предварительно причина смерти – инсульт (как написали в BAZA). Зеленского успели доставить в больницу еще живого, но помощь врачей не спасла ему жизнь.
Михаил Зеленский – журналист и пропагандист России
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. На телевидении работает с конца 1990-х. С 2006 по 2013 год был ведущим на главных рупорах кремлевской пропаганды "Россия 24" и "Россия 1".
После того политические передачи не вел – пошел на канал "Культура", однако пропагандой российских нарративов отличился.
В частности, Михаил Зеленский с 2015 года занимался проектом "Бессмертный полк" и призвал россиян выходить на массовые акции с "портретами дедов", воевавшими в "Великой Отечественной".
На днях:
- В 29 лет погиб бронзовый призер Олимпиады-2012 Дэон Лэндор.
- Футболист сборной Турции Ахмет Чалик погиб в ужасном ДТП.
- Также скончался спикер Европейского парламента Давид Сассоли.
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