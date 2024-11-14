Трамп очень быстро подобрал кандидатов на ключевые должности, это означает лишь одно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже нашел кандидатов на ключевые должности. В Штатах и вообще в мире удивляются такой скорости республиканца. Во время своей предыдущей каденции он значительно дольше подбирал людей в команду.

Очевидно, что Трамп готовился к победе на выборах президента США. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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"Это означает только одну вещь – Трамп готовился к этому. Он уже не новичок, который из бизнеса прибежал с уникальным видением, различными амбициями. Он, уже побывав в этом кресле, понимает, где ему нужна будет та или иная поддержка", – сказал он.

"Трамп решил работать с верными"

Дмитрий Шеренговский отметил, что сейчас Дональд Трамп выбирает кандидатов на должности, которые будут максимально верными ему и лояльными ко всем его решениям. Там есть профессиональные люди, а есть лица, которые, например, имеют проблемы с законом.

Есть история о том, с кем лучше работать: с умными или с верными? Трамп сделал вывод, что лучше работать с верными. Он подбирает команду, которая будет абсолютно лояльной к нему, которая точно не будет перечить ему или вставлять палки в его политику. Не будет тех скандалов, которые были в предыдущем периоде, с бросанием своих мест,

– объяснил он.

В частности, новым генеральным прокурором США станет конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц. Ранее он обвинялся в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков". Также он известен своими антиукраинскими высказываниями.

Проректор Украинского католического университета подчеркнул, что Трампу выдвигали различные обвинения как на федеральном, так и на уровне отдельных штатов. Часть из них могут списать.

"Даже если состоятся суды, то часть федеральных преступлений Трамп может себе списать, подвергнув себя под амнистию. Он имеет на это право. Такой ручной генпрокурор для того, чтобы не возникало других вопросов. И у Гетца много дел инкриминируются, продолжается много разборок и судов. Вполне вероятно, что часть из них просто пропадет", – предположил политолог.