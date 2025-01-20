От мира за 24 часа до разговора с Путиным: что Трамп говорил об Украине и войне после выборов

20 января состоится инаугурация Дональда Трампа и он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Одной из целей своей каденции республиканец считает окончание агрессивной войны, которую начала Россия против Украины.

Риторика Дональда Трампа с предвыборной компании до избрания главы Белым домом менялась: сначала это было "закончить войну за 24 часа", а теперь его команда хочет – "найти решение для остановки конфликта за 100 дней".

Основные заявления избранного президента США о войне в Украине и Путине – читайте в материале 24 Канала.

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Что говорил Трамп об Украине и Путине до избрания президентом

Еще во время предвыборной компании Дональд Трамп утверждал, что он хорошо относится как к Владимиру Зеленскому, так и к Владимиру Путину.

В то же время в сторону украинского президента часто звучали и довольно острые заявления. В частности, Трамп называл Зеленского "лучшим продавцом в истории", говоря, что "каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов".

В то же время республиканец отмечал, что он "способен завершить войну в Украине за 24 часа" в случае избрания президентом США. Кроме того, политик говорил, что способен положить конец войне еще до вступления в свою должность.

В частности, этого Трамп хотел достичь с помощью прямых угроз Путину обрушить цены на нефть до 40 долларов за баррель, а Владимиру Зеленскому – прекратить поставки военной помощи.

Буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Мы заключим соглашение в течение 24 часов,

– подчеркнул он.

Также Трамп в подкасте Патрика Бета-Давида говорил, что украинский президент "никогда не должен был позволить той войне начаться", а Украина – "больше не Украина", говоря, что "почти каждый город в стране снесен до основания".

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что войну России против Украины необходимо завершить путем "справедливого соглашения".

По словам Трампа, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливого соглашения для всех". Он также отметил, что "многому научился" на встрече с Зеленским.

Как изменилась риторика Трампа после выборов в США

После того, как стало известно, что Дональд Трамп стал избранным 47-м президентом США, риторика республиканца стала более умеренной и прагматичной.

Республиканец не отказался посадить за стол переговоров президента Украины и России в первый день после своей инаугурации. Об этом он говорил в интервью Paris Match после декабрьской встречи с Зеленским в Париже.

Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией. Обе страны теряют такое количество солдат, в которое никто не может поверить,

– сказал Трамп.

Позже Трамп писал в соцсетях, что украинцы "бессмысленно потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей". На это Владимир Зеленский ответил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя, а помощь оказали 370 тысячи раненых военных, половина из которых вернулась в строй.

Позже на вопрос, покинет ли он Украину, ответил, что единственный способ "достичь соглашения" - не оставить ее один на один с агрессором.

Во время митинга в Вашингтоне 19 января накануне инаугурации в президенты США Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекратить войну в Украине.

Решительность избранного главы Белого дома подтвердил и его будущий советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц. В то же время четкого плана на этот счет ни у Трампа, ни у его команды – нет.

Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования войны в Украине, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства – в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

В то же время будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что попытается найти решение за 100 дней после инаугурации президента.

Что говорит Дональд Трамп о Путине сейчас

После вступления в должность президента Дональд Трамп стремится отойти от позиции своего предшественника Джо Байдена, который исключил любые контакты с Владимиром Путиным, сказав, что возобновит коммуникацию с российским диктатором.

В то же время Трамп отвергал обвинения в дружбе с Путиным и называл "больными людьми" тех, кто считает, что он друг России или шпион страны-агрессора.

Также журналисты CNN писали, что Трамп поручил своим помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни после его присяги с одной целью – обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

Во время пресс-конференции Трампа спросили, когда он рассчитывает встретиться с Путиным. Он ответил, что Путин хочет встретиться и встреча, вероятно, состоится после инаугурации Трампа 20 января.

Американский президент также заявил, что хочет организовать эту встречу в течение 6 месяцев.

Ранее республиканец заявлял, что в разговоре с Владимиром Путиным якобы угрожал ударом по Москве, если Россия "пойдет на Украину". Сам Путин отмечал, что "не помнит такого разговора".