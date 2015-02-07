Эффект Мюнхгаузена․ Как 2 недели Трампа шокировали мир и почему он объявляет войны, в которых "побеждает"

Прошло две недели со времени инаугурации Дональда Трампа, и хотя выводы делать еще рано (для этого есть более круглые даты – например, 100 дней), однако основные тенденции уже просматриваются довольно четко. Это и проанализируем в новом аналитическом обзоре 24 Канала.

Читайте также Цены в США могут вырасти из-за таможенной политики Трампа

Американский залив, таможенные угрозы, депортация и "разгром трансгендеров": первые "победы" Трампа

47-й президент США начал очень бодро и в первые часы на посту подписал более 200 исполнительных указов. Это такие документы, не требующие согласования с Конгрессом, поэтому в них можно подписывать многое (и потом ждать "привет" от судов). Собственно, этим Трамп и занялся. Основной задачей стало сведение счетов с предшественником.

Новый президент отменил около 80 "подрывных, радикальных исполнительных действий предыдущей администрации". Странного здесь особо ничего нет (кроме размаха), потому что то же самое делали с предшественниками и предшественники предшественников.

Также Трам взялся за выполнение других своих предвыборных обещаний и провел действительно "успешную" реформу, географическую.

Мексиканский залив переименовали в Американский, но только для американцев, для остального мира старое название осталось. Также Трамп вернул прежнее название горе Денали на Аляске. Она стала Мак-Кинли в честь кумира Трампа – 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, золотоискателя и того, кто присоединил к США Филиппины и Кубу с Пуэрто-Рико.

Еще одна победа Трампа была уже геополитической. Он победил целый блок БРИКС во главе с Китаем, Индией и Россией.

Те были побеждены обещанием наложить тарифы в 100%, если попытаются подорвать гегемонию доллара. Вот только ничего такого они делать не собираются. Был слабый голос (и только в российских и иранских СМИ осенью 2024 года), но "старшие товарищи" быстро всем объяснили, что так делать не надо.

Так что имеем некий косплей барона Мюнхгаузена, который сам объявлял войны и сам их победно завершал. Тем же, но уже в реальности, занимался император Бокасса, однако это было в ЦАР и, согласитесь, от лидера ведущей державы мира ждешь чего-то другого.

Далее была победа над географическими соседями – Трамп объявил о возобновлении практики депортации нелегальных мигрантов на их родину и сделал из этого целое шоу. Спецэффектами стали информационное сопровождение и наручники.

Это возмутило власти Мексики и Колумбии, которым президент США мгновенно пообещал страшные таможенные казни. Те оперативно согласились продолжить все как и было. Только теперь ко всему получили сигнал и понимание того, с кем имеют дело.



Эти страны, напомним, союзники США в регионе, а Мексика еще и главный поставщик легальной рабочей силы в Штаты, которые рискуют оказаться на грани депопуляции.

То есть Трамп применил схему "бей своих, чтобы чужие боялись". Зато избиратели точно увидели бурную деятельность (точнее ее имитацию) и должны быть довольны. Ну, а то, что такая практика имеет потенциал стать выстрелом в ногу, кого это сейчас волнует.

Другой победой Трампа стал "разгром трансгендеров" в системе государственного управления и ликвидация программ инклюзивности DEI (Diversity, equity, and inclusion). Это было еще одно обещание кандидата в президенты Трампа и реакция на искусственную моральную панику в консервативном американском обществе, которую он и его сторонники успешно раздули и выкрутили на максимум.

В итоге Трамп получил чистую победу и довольно значительную экономию государственных средств, потому что на DEI тратилось действительно немало денег, и, видимо, надо признать, что это было слишком. Поэтому сейчас все должны быть довольны, кроме, конечно, трансгендеров.

Победа над USAID

Следующей победой Трампа стала атака на USAID. Ее он поручил своему фавориту Илону Маску. Присоединились к травле также и другие члены команды.

В частности, будущий министр здоровья Роберт Кеннеди-младший сообщил, что USAID на 5 миллиардов долларов профинансировала Майдан в Украине, правда, этих денег так никто никогда и не увидел. Таким образом, без пяти минуты министр повторил тезисы российской пропаганды. Тем же, кстати, занимается Илон Маск и Донни Трамп, сын президента.

Еще эпичнее была история с контрацептивами для Газы. Ее раскопало агентство Илона Маска Doge (миллиардер туда набрал довольно пестрый коллектив из гиков и недавних школьников) и заставило о ней рассказывать самого президента.

Тот без тени сомнения рассказал историю о бомбах, которые ХАМАС делал из американских презервативов. Вот только ничего такого не было – Газой оказалась провинция в Мозамбике, а программа была не для Палестины, а для Африки как системные меры по борьбе со СПИДом и массовыми изнасилованиями. Кстати, ее проводили еще во времена Трампа и тратили те же миллионы долларов. Об этом впоследствии написали и подробно объяснили СМИ, однако для эпохи пост-правды истинным является то, что сказал Трамп и подсветили соцсети.

При этом остановка проектов USAID остановила множество действительно важных (иногда критически важных) инициатив по всему миру и нанесла большие репутационные потери США. Потому что это, напомним, средство американской мягкой силы, которое должно было формировать образ страны не как "империи зла", а как доброго и справедливого гегемона.



Конечно, это не слишком эффективно работает, когда рядом Китай в пределах похожего по сути проекта строит мост или дорогу, а ты ставишь на краю света оперу об инклюзивности за десятки тысяч долларов.

Поэтому USAID требовала не фактической ликвидации, а именно аудита. И чтобы это делали не набранные по объявлению любители из DOGE, а реальные специалисты, которые могут отличить Газу в Мозамбике от Газы на Ближнем Востоке и не будут подставлять президента США. Потому что он это может сделать и сам.

Кстати, непрофессионализм и дилетантство, к сожалению, уже стали признаком новой администрации. К сожалению, ожидаемо. Лучше всего это видно на пресс-подходах пресс-атташе Белого дома Каролин Левитт. Она, похоже, вообще не проверяет, что говорит, а потому в эфир попадают презервативы для бомб от ХАМАС, а также "десятки миллионов умерших от фентанила" и еще немало других фейков и преувеличений.

Недалеко от нее убежал и Илон Маск, который очевидно уверовал, что он поскульку самый богатый, то и самый умный, но это так не работает. Что мы, собственно, и видим по тому, что он постит в соцсетях и куда тянет руку.

При этом объяснить, как эпидемия фентанила вообще касается Канады, довольно трудно. Но нужно, потому что эта надуманная привязка позволяет объявлять "чрезвычайное положение" и протягивать исполнительные указы с тарифами в обход Конгресса. Но никакие тарифы и состояния не решат проблемы наркотиков, потому что это социальная проблема. Для ее решения нужны не простые шаги, а системная работа на всех уровнях, а главным является борьба с причинами, а не последствиями. Впрочем, на этом быстрых лайков точно не собрать, а значит – не будет и "победы".

Тарифная победа

Но все это было прелюдией перед тарифными войнами, которые начались в феврале 2025-го. Оказалось, что Трамп действительно не врал, когда обещал обложить дополнительными пошлинами в 25% Канаду и Мексику. Досталось и Китаю, который получил 10% к тем, что уже были.

Президент эффектно наложил тарифы на очередных союзников (Канаду и Мексику), но так же мгновенно их отложил на месяц (потому что обе страны пообещали сделать с требованиями Трампа примерно то же, что и планировали ранее). Впрочем, для большой победы этого было вполне достаточно.

Отсрочка тарифов уже была не такая пафосная и, видимо, большинство избирателей Трампа сейчас уверены, что уже побеждают в большой торговой войне. Эта история, кстати, не новая, потому что во время первого срока Трамп так же накладывал пошлины и сразу их отменял, и так по кругу, несколько раз.

Разница заключалась в объемах и том, что тарифы были выборочными, а не напоминали секторальные санкции. Нынче же Трамп грозится обложить пошлинами абсолютно все, а потом, похоже, уже будет думать, что с этим делать.

Таким образом мы можем буквально в прямом эфире наблюдать, как США теряют репутацию ответственного и надежного партнера, а также отпугивают союзников и направляются к автаркии. Напомним господину Трампу, что ближе всего к реализации такого проекта подошла Северная Корея со своим "чучхе", правда, в 90-х там начался лютый голод, и Кимы едва удержали власть.

Также напомним, что все это сотрудничество США, Канады и Мексики появилось не на пустом месте. Инициатором создания свободного экономического пространства был именно Вашингтон. И это было выгодным для всех.



Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA) стала американским аналогом ЕС и доказала свою жизнеспособность и успешность. В первый свой срок Трапм уже пытался все это разрушить, но в итоге здравый смысл победил – NAFTA в 2018 году заменили на новое соглашение о том же – USMCA, уже под гарантии президента Трампа.

Сейчас же он эти гарантии разрушает, только вернувшись в Белый дом. Фактически введение тарифов уничтожит производственные цепи (хотя бы тех самых замечательных американских машин, как говорит Трамп) и поставит вопрос ребром – а нужно ли вообще такое сотрудничество с неуравновешенным партнером, у которого семь пятниц на неделе.

Конечно, все это непременно вернется бумерангом. Например, с подорожанием бензина, потому что тяжелую нефть везут из Канады.

С инфляцией и ростом цен, за что Трамп так критиковал Байдена. А все это непременно произойдет, потому что за повышение тарифов заплатит в итоге американский покупатель.

Также это ставит под вопрос доверие к доллару как главной валюте мира. Похоже, Трампу никто не объяснил, что отрицательное сальдо с Канадой или Европой – не проблема, пока ведется за доллары, потому что они все равно инвестируют в американскую экономику. При этом оставаясь зелеными бумажками, ценность которых заключается в надежности США, как ответственного лидера мировой экономики. Трамп, наоборот, всеми своими действиями показывает, что это уже не так. Поэтому такие действия следует объяснять уже, видимо, не экономическими законами, а психологией или даже психиатрией.

Но проблема в том, что это сделать в команде Трампа особенно некому. Потому что тот учел "ошибки" первого срока, когда окружил себя профессионалами с собственным мнением и потом получил от них немало справедливой критики. Сейчас же с ним пытаются сделать Америку снова великой в основном персонажи из трампового фан-клуба, которые ловят каждое слово патрона и делают вид, что это высшая ценность.

Но проблема в том, что тарифы – это успешная история конца 19 – начала 20 века, и уже даже кумир Трампа президент Мак-Кинли от нее под конец жизни был не в восторге. Но убедить в том, что это ошибка, Трампа может только сам Трамп. Или фондовый рынок, который непременно намекнет, что президент ведет первую экономику мира на околицу.

Геополитические победы и вопросы Украины

Но не только об экономике. Потому что есть же и политика. 4 февраля во время встречи с премьером Израиля Нетаньяху (показательно, что он стал первым руководителем иностранного государства, с которым официально встречался новый президент США) Трамп объявил свой мирный план по Сектору Газа. Он, как оказалось, заключается в депортации палестинцев навсегда с их родной земли и передачу этой территории в управление США. С последующим превращением в "Ближневосточную Ривьеру".

К теме Палестинцев переселили бы в "более красивые общины": Трамп озвучил свою версию будущего Газы

От этого предложения загорелось почти у всех союзников США на Ближнем Востоке (конечно, кроме Израиля). Сейчас все же остается призрачный шанс на то, что это была завышенная переговорная позиция США для урегулирования проблемы, впрочем, с каждым новым заявлением Трампа надежда на это тает. Зато растет уверенность, что Трамп таки начнет реализацию этого абсолютно оторванного от жизни плана.

Украинцы были бы не против, если бы что-то подобное на решение палестинского вопроса он предложил и для решения вопроса российской агрессии. Впрочем, идеи, куда девать 140 миллионов инфицированных ресентиментом и ненавистью людей, да еще и с ядерным оружием, пока ни у кого нет. Сам Трамп об этом, похоже, особо не думает.

В первые дни президентства он отметился несколькими громкими заявлениями в отношении Путина, а дальше все как-то и забылось.

Так же молчит Трамп и о КНДР с Китаем. Последние получили немного тарифов и обнуление собственных интересов в Панаме (не единственная реальная победа, за которую благодарить надо нового госсекретаря Марко Рубио), и на этом все завершилось.

Зато приготовиться следует Ирану. Трамп приказал усилить все возможные наказания для этого государства-террориста, однако, пока неизвестно, что это будет. Очевидно есть позиция Нетаньяху, который бы хотел разбомбить все это гнездо, однако Трамп колеблется. Так или иначе, это направление обещает быть интересным.

Что касается Украины, то пока есть слова о заинтересованности Трампа пунктом из Плана победы Зеленского о совместной разработке полезных ископаемых и ожидания от объявления мирного плана США Китом Келлогом. Ожидается, что это произойдет уже чуть больше, чем через неделю. Что ж, подождем и продолжим наблюдать за президентом самой могущественной страны мира.

Дональд Трамп притягивает всеобщее внимание на феноменальном уровне, и так формируется информационная ловушка, в которую попали все мы. Как и положено ведущему деятелю эпохи пост-правды, далеко не все заявления Трампа правдивы или имеют смысл, однако они, абсолютно точно, – оружие массового поражения, которое буквально влияет на рынки и целые страны, а значит – судьбы людей.

В прошлый раз удалось пропетлять, потому что тогда шок первых дней изменился на имитацию бурной деятельности, и система (те же американские государственные институты) осуществила автокоррекцию, что позволила государству, как организму, игнорировать почти всю вредную деятельность президента и концентрироваться только на позитиве от него (который, надо признать, также был).

Сейчас ожидать такой же нормализации значительно сложнее, потому что Трамп провел работу над ошибками, нанеся мощный удар по институтам и уничтожив внутреннюю оппозицию среди республиканцев. Сейчас же попытки остановить Трампа выглядят как маргинальные (начало сбора подписей за отделение Калифорнии и инициированная конгрессменом Элом Грином процедура импичмента).

Так что остается надежда на суды (не Верховный, потому что там засели преданные президенту люди), гражданское общество и фондовый рынок.