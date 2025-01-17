Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится уже в понедельник, 20 января, провел телефонный разговор совместно с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua. Сейчас подробности обсуждения между политиками неизвестны, их не обнародуют. В то же время Трамп описал ключевые темы.

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Что известно о разговоре Трампа и Си Цзиньпина

Несмотря на напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, в пятницу, 17 января, появилась информация о разговоре лидера Китая и его будущего коллеги.

Лидер Китая Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом,

– говорится в сообщении издания.

Такие данные СМИ подтвердил и сам Дональд Трамп. По его словам, совместно с Си они обсудили торговлю, TikTok и ряд других вопросов. Новоизбранный американский лидер заверил, что вместе они сделают все возможное, чтобы сделать мир мирным и безопасным.

"Звонок был очень продуктивным для Китая и США. Я ожидаю, что мы решим много проблем вместе, начиная немедленно", - прокомментировал республиканец на своей странице в Truth Social.

К слову, Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, хотя тот пригласил его. Китай вместо этого представит вице-президент страны Хань Чжэн. Интересно, что мировые лидеры по американской традиции не приглашаются на инаугурацию.