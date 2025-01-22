"Если Путин не согласится на переговоры": Трамп заявил, что допускает новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, введет новые санкции против России. Это произойдет в том случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров относительно войны в Украине.

Во время выступления в Белом доме Трамп также сказал, что скоро поговорит с Путиным и готов встретиться с ним в любое время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что заявил Трамп о войне в Украине

Президент Соединенных Штатов отметил, что украинский глава государства Владимир Зеленский стремится к миру, однако, этого недостаточно.

Президент Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое,

– заявил Трамп, имея в виду Путина.

Он также отметил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп призвал Путина заключить соглашение для окончания войны в Украине и заявил, что диктатор буквально разрушает Россию. Он также добавил, что возможно Кремль пересмотрит свою позицию на фоне экономических проблем.

Кроме этого, Трамп также поручил спецпосланнику США Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней. Однако, пока есть большие сомнения относительно возможности выполнения этого поручения.