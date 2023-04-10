Трамп запугивает третьей мировой: для чего это заявление "из тупика" экс-президента США
Опальный политик Дональд Трамп в одной из соцсетей опубликовал три слова: "Третья мировая война". Это расценивают как своеобразный намек. Впрочем, все заявления Трампа следует делить на три.
Об этом в эфире 24 Канала заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что Дональд Трамп сейчас в тупике и на него оказывается колоссальное давление по поводу последних судебных событий.
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Заявления эксцентричного человека
Дональд Трамп уже отличался громкими заявлениями не только по поводу третьей мировой войны, но и непосредственно Украины, отметил Фейгин. Он отметил слова бывшего президента США о прекращении войны, путем отказа от некоторых территорий. Этот нарратив он может продвигать в предвыборной кампании, если станет кандидатом. Впрочем, пока его действия и уступки Москве прямо угрожают третьей мировой, а не предупреждают ее.
"Позиции Трампа – комбинация из изолюционизма и бегство от гегемонии США в качестве гаранта безопасности. Не уверен, что запугивание – попытка получить голоса избирателей и что в США такое сработает", – сказал правозащитник.
Марк Фейгин о действиях Дональда Трампа: смотреть видео
Трампа не интересует Украина
Бывшего президента США не интересует Украина и все остальные страны. Его заявления – не больше, чем предвыборный трюк, отметил эксперт. Трамп может давить на то, что нужен больший контроль за Украиной, несмотря на то, что он и так постоянно осуществляется.
Нет у республиканцев такого аппетита Москвы "давайте сдадим Украину". Речь идет о другом – США не должны так сильно вкладываться диспропорционально в поддержку Украины. Эту ношу должны брать и другие партнеры. И этот тезис изменился, особенно после визита Си Цзиньпина в Москву,
– заявил Фейгин.
Он добавил, что у американского экспрезидента есть вопросы противодействия Китаю, в том числе военное и экономическое соперничество.
Дональд Трамп: последние события
- Дональд Трамп переживает не лучшие времена. Так, на прошлой неделе окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул ему 34 обвинения, относящиеся к фальсификации деловой документации. Это первый в истории случай предъявления обвинений бывшему президенту США.
- Трамп отверг все обвинения, мол, не делал ничего противозаконного. В своей речи он заявил, что это вмешательство в избирательный процесс.
- Судебный процесс над Трампом может сыграть на руку Украине Он сместил акцент внимания американцев на себя, а вопрос о помощи нашей стране отошел на другой план.