Трамп запугивает третьей мировой: для чего это заявление "из тупика" экс-президента США

Опальный политик Дональд Трамп в одной из соцсетей опубликовал три слова: "Третья мировая война". Это расценивают как своеобразный намек. Впрочем, все заявления Трампа следует делить на три.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что Дональд Трамп сейчас в тупике и на него оказывается колоссальное давление по поводу последних судебных событий.

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Заявления эксцентричного человека

Дональд Трамп уже отличался громкими заявлениями не только по поводу третьей мировой войны, но и непосредственно Украины, отметил Фейгин. Он отметил слова бывшего президента США о прекращении войны, путем отказа от некоторых территорий. Этот нарратив он может продвигать в предвыборной кампании, если станет кандидатом. Впрочем, пока его действия и уступки Москве прямо угрожают третьей мировой, а не предупреждают ее.

"Позиции Трампа – комбинация из изолюционизма и бегство от гегемонии США в качестве гаранта безопасности. Не уверен, что запугивание – попытка получить голоса избирателей и что в США такое сработает", – сказал правозащитник.

Марк Фейгин о действиях Дональда Трампа: смотреть видео

Трампа не интересует Украина

Бывшего президента США не интересует Украина и все остальные страны. Его заявления – не больше, чем предвыборный трюк, отметил эксперт. Трамп может давить на то, что нужен больший контроль за Украиной, несмотря на то, что он и так постоянно осуществляется.

Нет у республиканцев такого аппетита Москвы "давайте сдадим Украину". Речь идет о другом – США не должны так сильно вкладываться диспропорционально в поддержку Украины. Эту ношу должны брать и другие партнеры. И этот тезис изменился, особенно после визита Си Цзиньпина в Москву,

– заявил Фейгин.

Он добавил, что у американского экспрезидента есть вопросы противодействия Китаю, в том числе военное и экономическое соперничество.

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