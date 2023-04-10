Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що Дональд Трамп наразі у глухому куті і на нього здійснюється колосальний тиск з приводу останніх судових подій.

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Заяви ексцентричної особи

Дональд Трамп уже вирізнявся гучними заявами не тільки з приводу третьої світової війни, але й безпосередньо України, відзначив Фейгін. Він наголосив на словах колишнього президента США про припинення війни, шляхом відмови від деяких територій. Цей наратив він може просувати у передвиборчій кампанії, якщо стане кандидатом. Утім, поки його дії та поступки Москві прямо загрожують третій світовій, а не попереджають її.

"Позиції Трампа – комбінація з ізолюціонізма і втеча від гегемонії США в якості гаранта безпеки. Не впевнений, що залякування – спроба отримати голоси виборців і що в США таке спрацює", – сказав правозахисник.

Марк Фейгін про дії Дональда Трампа: дивитись відео

Трампу однаково до України

Колишнього президента США не цікавить Україна та всі інші країни. Його заяви – не більше, ніж передвиборчий трюк, зазначив експерт. Трамп може давити на те, що треба більший контроль за Україною, незважаючи на те, що він і так постійно здійснюється.

Немає у республіканців такого апетиту Москви "давайте здамо Україну". Мова йде про інше – США не має так сильно вкладатися диспропорційно в підтримку України. Цю ношу мають брати й інші партнери. І цей тезис змінився, особливо після візиту Сі Цзіньпіна в Москву,

– заявив Фейгін.

Він додав, що в американського експрезидента є питання протидії Китаю, зокрема військове та економічне суперництво.

Дональд Трамп: останні події