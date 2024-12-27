Предоставила ли команда Трампа предложения Украине по помощи в войне: в МИД дали четкий ответ

Пока Украина не получала от будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа предложения о новых формах военной поддержки. Его инаугурация состоится уже 20 января.

Однако контакт с новой администрацией налажен на всех уровнях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на пресс-конференции.

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Получила ли Украина предложения от команды Трампа

Журналисты поинтересовались у представителя украинского ведомства, обсуждает ли Киев и будущая администрация американского лидера новые формы поддержки Украины. Он заверил, что сейчас продолжаются разговоры по вопросу военной помощи.

Украина открыта к обсуждению любых форм военной поддержки. И считаем, что в интересах США – предоставление военной поддержки Украине, и будем обсуждать, когда будем иметь от американской стороны предложений или обращений. Насколько мне известно, пока официально нет таких предложений,

– заявил он.

По его словам, по состоянию на сегодня продолжается обсуждение различных возможных модальностей. Впрочем, почувствовать результаты, вероятно, удастся уже после 20 января, то есть, когда Дональд Трамп примет присягу и заступит на должность, Украина готовится к этому.

Отдельно украинский чиновник высказался относительно поставок военной помощи после поручения, которое действующий американский лидер Джо Байден дал Пентагону по усилению поддержки Киева до окончания его срока.

"Чувствуем, что пакеты поддержки больше и чаще сейчас. Очень важны не только объявления, но и собственно доставка всей помощи на фронт. Это для нас самое главное. И надеемся, что заявленная цель предоставить Украине то, что сейчас выделено, всю возможную помощь, будет выполнена", – подчеркнул Тихий.

Напомним, также недавно Владимир Зеленский заявил, что США усиливают военную поддержку Украины. Это помогает стабилизировать ситуацию на фронте. По его словам, темп поставки должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов.