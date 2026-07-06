По его словам, у него состоялся "очень удачный разговор" с российским диктатором. Об этом Трамп рассказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома 6 июля.

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Что Трамп сказал о Путине?

Репортер поинтересовался у Трампа, почему Путин снова убил невинных мирных жителей, но после разговора с американским президентом на диктатора не оказывается никакого давления.

Ну, я думаю, он действительно чувствует давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже этого хочет, и мы ведем переговоры – посмотрим, удастся ли нам это завершить. Это ужасная ситуация,

– заявил Трамп.

Он в очередной раз повторил, что "завершил восемь войн", и эта, по его мнению, "должна была стать самой легкой".

"Потому что я знаком с обоими лидерами. С большинством мировых лидеров я не был знаком. Я справился с Индией. Я справился с Пакистаном. Я справился с другими странами. Это мог бы быть действительно ужасный конфликт. Ядерный. Это могло перерасти в ядерную войну. Это могло бы стоить жизни 40 миллионам человек. Погибло бы 40 миллионов человек. А может, и 50 миллионов. Они сбили 11 самолетов. Бои длились четыре дня, и я остановил это. Я это сделал", – похвастался американский президент.

А после этого добавил, что российско-украинская война приближается к завершению "гораздо быстрее, чем люди осознают".

Путин хочет, чтобы это закончилось. Я скажу вам со всей серьезностью: какое замечательное решение! Президент Зеленский искренне хочет, чтобы это закончилось уже сейчас,

– еще раз подчеркнул Трамп.

Он отметил, что планирует обратиться к НАТО и обсудить этот вопрос.

Трамп назвал войну в Украине "ужасной ситуацией". По его словам, два месяца назад погибло 25 000 человек, а в прошлом месяце был установлен рекорд – за один месяц погибло 36 000.

"Молодые солдаты, которые отправляются на войну и гибнут еще до первых выходных. Это дронные технологии. Майкл, кто бы мог подумать, что дроны станут таким важным фактором? А еще они – настоящие машины для убийства. Это просто невероятно. Ты прячешься за деревом, а он летит и достает тебя. Я видел сцены, которые не хотел бы видеть. Я не хочу, чтобы вы видели их на том поле боя", – отметил Трамп.