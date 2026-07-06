За його словами, він мав "дуже вдалу розмову" з російським диктатором. Про це Трамп говорив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 6 липня.

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Що Трамп сказав про Путіна?

Репортер поцікавився у Трампа, чому Путін знову вбив невинних цивільних, але після розмови з американським президентом на диктатора не чиниться жодного тиску.

Ну, я думаю, він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори – подивимося, чи вдасться нам це закінчити. Це жахлива ситуація,

– заявив Трамп.

Він вкотре повторив, що "завершив вісім воєн", і ця, на його думку, "мала стати найлегшою".

"Бо я знайомий з обома лідерами. З більшістю світових лідерів я не був знайомий. Я впорався з Індією. Я впорався у Пакистані. Я впорався в інших країнах. Це міг би бути справді жахливий конфлікт. Ядерний. Це могло перерости в ядерну війну. Це могло б коштувати життя 40 мільйонам людей. Загинуло б 40 мільйонів людей. А може й 50 мільйонів. Вони збили 11 літаків. Бої тривали чотири дні, і я зупинив це. Я це зробив", – похвалився американський президент.

А після цього додав, що російсько-українська війна наближається до закінчення "набагато швидше, ніж люди усвідомлюють".

Путін хоче, щоб це закінчилося. Я скажу вам з усією серйозністю: яке чудове рішення! Президент Зеленський щиро хоче, щоб це закінчилося вже зараз,

– ще раз наголосив Трамп.

Він зазначив, що у планах звернутися до НАТО та обговорити це питання.

Трамп назвав війну в Україну "жахливою ситуацією" За його словами, два місяці тому загинуло 25 000 людей, а минулого місяця було встановлено рекорд – за один місяць загинуло 36 000.

"Молоді солдати, які вирушають на війну і гинуть ще до перших вихідних. Це дронові технології. Майкле, хто б міг подумати, що дрони стануть таким важливим чинником? А ще вони – справжні машини для вбивства. Це просто неймовірно. Ти ховаєшся за деревом, а він летить і дістає тебе. Я бачив сцени, які не хотів би бачити. Я не хочу, щоб ви бачили їх на тому полі бою", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що президент США 4 липня мав телефонну розмову з російським диктатором. Трамп заявив про готовність сприяти якнайшвидшому завершенню війни в Україні. Кремль також заявив, що обговорювався майбутній саміт НАТО, ситуація на фронті та можливі дипломатичні кроки.

Варто зауважити, що ще наприкінці червня під час саміту G7 президент Трамп висловив невдоволення Путіним і говорив про посилення тиску на Росію. Він навіть припустив, що може відмовитися від домовленостей в Анкориджі.