Мечта об уничтожении Украины – только начало: сам Трамп подогревает аппетиты Путина

Дональду Трампу не удается достичь своей цели по прекращению огня, но в то же время он не делал для этого никаких шагов, в частности давление на Владимира Путина. Таким образом он только подыгрывает российскому диктатору.

Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора аналитического центра “Политика” Артем Бронжуков, заметив, что аппетиты Кремля гораздо больше, чем уничтожить Украину. Это уже медленно начинает осознавать и Европа.

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Трамп подогревает аппетиты Путина

Заместитель директора отметил, что Путин видит в президентстве Трампа возможностилибо принудить Украину к капитуляции дипломатическим путем со стороны США, или через остановку поставок вооружения пытаться реализовать свои планы на поле боя.

Неоднозначная ситуация со стороны американской администрации дает ему (Путину – 24 Канал) надежду, что можно не только уничтожить Украину, но и сделать геополитическую ревизию на фоне политики изоляции и вернуться на утраченные позиции после распада СССР. ,

– подчеркнул он.

Между тем критика НАТО от Трампа ставит под сомнение коллективную безопасность. Европа понимает такую угрозу и создала формат "Коалиции желающих", что является прямой реакцией на путинские амбиции. Однако пока что, к сожалению, европейские партнеры больше разговаривают о поддержке ВСУ, чем делают конкретные шаги.

Более того, Трамп сообщил, что, якобы, переговорному процессу мешает ненависть между Владимиром Зеленским и Путиным. По словам заместителя директора, это очевидная вещь, особенно со стороны Украины, которая страдает от российской агрессии.

По его мнению, на самом деле переговорный процесс не движется из-за отсутствия достаточного давления США на Кремль, который бы заставил российского диктатора сесть за стол переговоров. Россия научилась обходить санкции, а для продолжения войны получает помощь от Ирана, Северной Кореи и Китая.

США и Европа ввели санкции, но они работают недостаточно. Также страны не дают столько оружия, сколько нужно, чтобы уничтожить россиян. Из-за этого война продолжается. И когда Трамп обвиняет кого-то в том, что он не может остановить войну, ему следует посмотреть в зеркало,

– добавил Бронжуков.

Кстати, одновременно основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов высказал мнение о том, что президент США уже дал четкие сигналы Путину, которые являются своеобразной попыткой давления. Говорится о разрешении на продажу Украине военной продукции США и соглашение о полезных ископаемых.