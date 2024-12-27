Какие первоочередные цели Трампа после инаугурации

В начале предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине за сутки. Впоследствии он сам признался, что вряд ли это удастся сделать так быстро, а причиной может быть неготовность Владимира Путина к переговорам.

Политолог-американистка Александра Филипенко заметила 24 Каналу, что новый президент США не любит слышать отказов, но его нежелание быстро увидеться с Путиным может иметь другую причину. Она заключается в том, что Трамп обещал американцам во время выборов.

К теме Мир в Украине звучал чаще всего: что Трамп обещал сделать в первый день президентства

Главная задача Трампа

Дональд Трамп не скупился на обещания. Традиционно, внешняя политика во время выборов отходила на второй план. Главная тема, благодаря которой он выиграл, – это миграционная политика, борьба с нелегальными мигрантами.

В Соединенных Штатах живут по меньшей мере 11 миллионов нелегальных мигрантов. Это огромная цифра и все понимают, что среди этих людей не все являются беженцами, теми, кто ищет политическое убежище. Есть много преступников, которые опасны для страны.

Соответственно главным для Трампа будет миграционная политика и выполнение обещаний, благодаря которым его выбрали президентом. Все, что касается внешней политики, – второй план,

– сказала Александра Филипенко.

Трамп озвучил достаточно резкие заявления относительно Ближнего Востока. Например, пообещал "адские последствия", если до 20 января ХАМАС не отпустит заложников, которых захватил еще в октябре 2023 года. Относительно Украины, то ситуация значительно сложнее. Наверняка, Трамп понимает, что не сможет быстро ее уладить.

Как Трамп может давить на Путина

Новоизбранный президент имеет несколько инструментов, чтобы повлиять на российского диктатора. Прежде всего это касается разрешения на бурение в нескольких штатах. За время президентства Джозефа Байдена это запрещалось. Трамп уже пообещал, что "зальет мир американской нефтью". Это обвалит цены на нефть и соответственно российский бюджет.

Второй инструмент – отношения с Китаем. Команда нового президента говорит о 60% тарифах на китайские товары. Но если Пекин пойдет на уступки, то Трамп откажется от некоторых своих планов. Все это даже не связано с Россией, но может давить на Путина.

Третий момент – использование дальнобойного оружия. Трамп манипулирует, когда говорит, что отменит разрешение, или наоборот его ужесточит. И наконец то, что кажется фантастическим, но он может пригласить Украину в НАТО,

– подчеркнула политолог.

Заметим, Дональд Трамп заявил, что Путин хочет как можно быстрее с ним встретиться. Он добавил, что также ждет этой встречи, чтобы закончить войну.