Політологиня-американістка Олександра Філіпенко зауважила 24 Каналу, що новий президент США не любить чути відмов, але його небажання швидко побачитися з Путіним може мати іншу причину. Вона полягає в тому, що Трамп обіцяв американцям під час виборів.

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Головне завдання Трампа

Дональд Трамп не скупився на обіцянки. Традиційно, зовнішня політика у час виборів відходила на другий план. Головна тема, завдяки якій він виграв, – це міграційна політика, боротьба з нелегальними мігрантами.

У Сполучених Штатах живуть щонайменше 11 мільйонів нелегальних мігрантів. Це величезна цифра й всі розуміють, що серед цих людей не всі є біженцями, тими, хто шукає політичний притулок. Є багато злочинців, які небезпечні для країни.

Відповідно головним для Трампа буде міграційна політика та виконання обіцянок, завдяки яким його вибрали президентом. Все, що стосується зовнішньої політики, – другий план,

– сказала Олександра Філіпенко.

Трамп озвучив досить різкі заяви щодо Близького Сходу. Наприклад, пообіцяв "пекельні наслідки", якщо до 20 січня ХАМАС не відпустить заручників, яких захопив ще в жовтні 2023 року. Щодо України, то ситуація значно складніше. Напевно, Трамп розуміє, що не зможе швидко її владнати.

Як Трамп може тиснути на Путіна

Новообраний президент має декілька інструментів, щоб вплинути на російського диктатора. Найперше це стосується дозволу на буріння в декількох штатах. За час президентства Джозефа Байдена це заборонялося. Трамп вже пообіцяв, що "залиє світ американською нафтою". Це обвалить ціни на нафту й відповідно російський бюджет.

Другий інструмент – стосунки з Китаєм. Команда нового президента говорить про 60% тарифи на китайські товари. Але якщо Пекін піде на поступки, то Трамп відмовиться від деяких своїх планів. Все це навіть не пов'язано з Росією, але може тиснути на Путіна.

Третій момент – використання далекобійної зброї. Трамп маніпулює, коли каже, що скасує дозвіл, або навпаки його посилить. І насамкінець те, що здається фантастичним, але він може запросити Україну в НАТО,

– підкреслила політолог.

Зауважимо, Дональд Трамп заявив, що Путін хоче якнайшвидше з ним зустрітися. Він додав, що також чекає цієї зустрічі, щоб закінчити війну.