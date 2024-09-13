Вэнс высказал свое видение "мирного плана" Трампа: что он четко демонстрирует

Правая рука лидера республиканцев Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна стать демилитаризованной зоной, а Киев должен дать обещание Москве не вступать в НАТО. Подобные заявления демонстрируют непонимание республиканцами международного контекста.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что видение Вэнса на "мирный" план абсолютно оторван от реальности. Трамп, в свою очередь, просто хочет, чтобы война России с Украиной ему не докучала.

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Что демонстрирует видение Вэнса "мирного плана" Трампа

По словам политолога, определенный шанс выиграть выборы в США республиканцы все же имеют, поэтому слова Вэнса стоит принять во внимание. Однако его заявление свидетельствует об очень низком качестве понимания международного контекста и понятия, как вообще урегулировать те или иные конфликты.

Вэнс заявил о "создании демилитаризованной зоны, которая остановит Россию". Однако это должна быть или наиболее милитаризованная демилитаризованная зона в мире, где будут сосредоточены все типы вооружений, чтобы не дать России шанса посягнуть на нее, или там должен быть размещен миротворческий контингент, например США, для гарантии,

– пояснил Несвитайлов.

Политолог рассказал, что все слова о том, что "Россия хочет мира" указывают на абсолютную оторванность от реальности и подтверждение того, что республиканцы на самом деле же не имеют мирного плана.

Многие люди считают, что Дональд Трамп сможет уладить войну агрессивными переговорами, якобы он бизнесмен и знает, как это сделать. Однако стоит вспомнить, что он также был и президентом США.

"Попробуем найти хотя бы один полезный кейс его бывших переговоров на международной арене. Северная Корея, Китай и Афганистан, из-за подписания Трампом соглашения с талибами – это все провал", – заметил Несвитайлов.

По мнению политолога, Республиканская партия не имеет мирного плана, их стратегия заключается в том, чтобы "избавиться" конфликта, перевести его в формат, который бы им "не донимал" своим масштабом и влиянием.

Трамп считает, что потом конфликт как-то сам урегулируется. Россия будет как-то обходить санкции и проблема решится сама,

– добавил Несвитайлов.

К слову, общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин считает, что Дональд Трамп склонен к сотрудничеству с Россией и уже давно мог договориться с Владимиром Путиным. Украина не сможет договориться с лидером республиканцев.