Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що бачення Венса на "мирний" план абсолютно відірваний від реальності. Трамп, в свою чергу, просто хоче, аби війна Росії з Україною йому не докучала.

Дивіться також Світу потрібна Гарріс, – політик із США пояснив загрози від Трампа

Що демонструє бачення Венса "мирного плану" Трампа

За словами політолога, певний шанс виграти вибори в США республіканці все ж мають, тому слова Венса варто взяти до уваги. Однак його заява свідчить про дуже низьку якість розуміння міжнародного контексту та поняття, як загалом врегульовувати ті чи інші конфлікти.

Венс заявив про "створення демілітаризованої зони, яка зупинить Росію". Однак це має бути або найбільш мілітаризована демілітаризована зона у світі, де будуть зосереджені усі типи озброєнь, щоб не дати Росії шансу посягнути на неї, або там має бути розміщений миротворчий контингент, наприклад США, для гарантії,

– пояснив Несвітайлов.

Політолог розповів, що усі слова про те, що "Росія хоче миру" вказують на абсолютну відірваність від реальності і підтвердження того, що республіканці насправді ж не мають мирного плану.

Багато людей вважають, що Дональд Трамп зможе владнати війну агресивними переговорами, буцімто він бізнесмен і знає, як це зробити. Однак варто згадати, що він також був і президентом США.

"Спробуймо знайти хоча б один корисний кейс його колишніх переговорів на міжнародній арені. Північна Корея, Китай та Афганістан, через підписання Трампом угоди з талібами – це все провал", – зауважив Несвітайлов.

На думку політолога, Республіканська партія немає мирного плану, їхня стратегія полягає у тому, аби "здихатись" конфлікту, перевести його у формат, який би їм "не дошкуляв" своїм масштабом та впливом.

Трамп вважає, що потім конфлікт якось сам врегулюється. Росія буде якось обходити санкції і проблема вирішиться сама,

– додав Несвітайлов.

До слова, громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін вважає, що Дональд Трамп схильний до співпраці з Росією і вже давно міг домовитися з Владіміром Путіним. Україна не зможе домовитись з лідером республіканців.