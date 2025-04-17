Контракты на 3 года вперед: может ли Украина покупать оружие у США

По сообщению американских изданий, Дональд Трамп не передаст Украине американское оружие, в частности ЗРК Patriot, даже за деньги. Есть и еще одна проблема, которая заключается в компаниях США, которые уже имеют расписанные заказы на годы вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Трамп пока не рассматривает расширение производства оружия. Однако наша страна имеет "запасной" вариант.

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Какой остается вариант для Украины

Политолог отметил, что пока компании ВПК Соединенных Штатов надеются на то, что Трамп реализует свою главную идею – Европа купит у США оружие на сотни миллиардов долларов. Мол, это произойдет "в скором времени". Например, Трамп неоднократно выходил с подобными заявлениями о том, что ЕС должны купить американские носители, теперь уже говорится об оружии.

Относительно Украины – есть один нюанс. Часть компаний, которые реально производят оружие в США, которое нам нужно, имеют контракты на 3 года вперед. Например, компания, которая производит Patriot, уже имеет предоплату и расписаны заказы от Японии, Тайваня, Южной Кореи и стран Европы,

– отметил Рейтерович.

То есть американские компании физически не успеют изготовить оружие для Украины, даже, если бы Трамп согласился, чтобы Украина за него заплатила. Очевидно, что производство можно расширить, но администрация Белого дома пока не спешит.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что США не могут отказывать в закупке оружия, потому что это им абсолютно зануляет репутацию. США могут отойти на второстепенные роли, но не могут быть одновременно глобальным лидером на рынке оружия и в этот же момент отказывать в пределах нормальных коммерческих отношений стране, которая нуждается в закупках этого вооружения.

Политолог добавил, что наша страна впоследствии может получить американское оружие через посредничество стран Европы. Между тем Трамп аргументировал отказ в продаже оружия Украине тем, что США "ведет переговоры с Россией".

Напомним, что Украина до сих пор не получила дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова их даже купить за 15 миллиардов долларов или получила лицензию на их производство.