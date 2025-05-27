Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не понимает, что если бы не он, то с Россией произошло бы много плохих вещей. Таким образом президент США хочет показать свою решимость.

Однако несмотря на то, что он имеет экономические возможности для развала России, он ими не воспользуется. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что причина заключается в одном страхе американцев.

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Почему США боятся раздавить Россию

По словам главы аналитически-адвокационного агентства, Трамп в начале своего президентства отдал много "карт" Путину, не оказывая давления на Россию, а сейчас пытается забрать их обратно. Однако президент США не ввел новые санкции против России, только продлил на год предыдущие.

В руках Трампа есть возможность раздавить Россию. Он может это сделать, но американцы этого действительно боятся. США пытается удержать Россию такой, какой она есть в пределах ее границ, не позволяя ей распасться. В противном случае, народы в России будут отвоевывать свою независимость, а для США это страшный сон,

– подчеркнул он.

Именно поэтому президент США не будет делать резких шагов и будет пытаться договориться с Кремлем. Несмотря на ужасные действия со стороны России, Трамп верит в будущее сотрудничество с российским диктатором.

Заметим, что Трамп не только обходит введение санкций против России, но и прекратил усилия министерства юстиции по сбору доказательств российских военных преступлений в Украине для дальнейшего преследования в международных судах.