Разрабатывают "меморандум о мире": что так всполошило Кремль

Кремль заявил, что со стороны России "меморандум о мире" уже готов, но пока не передал его Украине. Такие действия страны-агрессора являются лишь попыткой спастись от гнева одного президента.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что говорится о Дональде Трампе. Россия боится его критики, поэтому смягчает свои шаги и заявления.

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Россия пытается подать жест доброй воли

Российский оппозиционный политик отметил, что после телефонного разговора Путина и Дональда Трампа, когда президент США фактически предоставил России карт-бланш относительно боевых действий, Кремль "праздновал победу", а Медведев уже рисовал карту с распределением Украины.

Однако после нескольких массированных атак на нашу страну Трамп раскритиковал российского диктатора, чего он испугался. Теперь Россия пробует демонстрировать жест доброй воли.

"Путин снова скулит, что Россию обвиняют в том, что она якобы не делала. Россия созывает срочное заседание ООН, где будет обвинять европейцев в поставках Украине оружия. Задача россиян – сделать так, что Трамп перестал на них злиться", – объяснил он.

Галлямов добавил, что особенно Кремль боится, что Трамп выйдет из переговорного процесса. Россияне думают, что в таком случае он может принять Украину в НАТО и усилить санкции против страны-агрессора.

Напомним, что Украина передала России свой вариант "меморандума" о прекращении огня. Министр обороны Рустем Умеров отметил, что у России есть еще минимум 3 дня, чтобы передать нашей стране для обработки собственный вариант "меморандума".