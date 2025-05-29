Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що мовиться про Дональда Трампа. Росія боїться його критики, тому пом'якшує свої кроки та заяви.

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Росія намагається подати жест доброї волі

Російський опозиційний політик зазначив, що після телефонної розмови Путіна та Дональда Трампа, коли президент США фактично надав Росії карт-бланш щодо бойових дій, Кремль "святкував перемогу", а Мєдвєдєв вже малював карту з розподілом України.

Однак після кількох масованих атак на нашу країну Трамп розкритикував російського диктатора, чого він налякався. Тепер Росія пробує демонструвати жест доброї волі.

"Путін знову скиглить, що Росію звинувачують у тому, що вона буцімто не робила. Росія скликає термінове засідання ООН, де буде звинувачувати європейців у постачанні Україні зброї. Завдання росіян – зробити так, що Трамп перестав на них злитись", – пояснив він.

Галлямов додав, що особливо Кремль боїться, що Трамп вийде з переговорного процесу. Росіяни думають, що в такому випадку він може прийняти Україну в НАТО та посилити санкції проти країни-агресорки.

Нагадаймо, що Україна передала Росії свій варіант "меморандуму" щодо припинення вогню. Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що у Росії є ще щонайменше 3 дні, аби передати нашій країні для опрацювання власний варіант "меморандуму".