Трамп заявил, что Путин разрушает Россию, не заключая соглашение о мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины готов к договоренности с Россией. В то же время он надеется, что Кремль также пересмотрит свою позицию на фоне экономических проблем.

Он предположил, что это может подтолкнуть Путина к переговорам. Об этом Дональд Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов по прибытии в Белый дом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Что заявил Трамп о Путине

По мнению Дональда Трампа, украинский президент Владимир Зеленский "хочет заключить договоренность". Новый президент США выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что "он разрушает Россию не заключая сделку", в частности с точки зрения экономических проблем.

Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить соглашение,

– заявил он.

По его словам, он предпочитает пошлины над санкциями, комментируя возможность расширения санкций против России. Он планирует провести встречу с российским диктатором Путиным, однако не рассказал подробностей относительно возможных сроков такой встречи.

Впрочем, Трамп считает, что это может произойти "достаточно быстро". Также республиканец подтвердил, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война "никогда не должна была начаться", указав на значительные потери.

"Она бы не началась, если бы я был президентом", – подчеркнул он.

До этого о войне в Украине высказывался и Марко Рубио, новый госсекретарь США. Он пояснил, что не может установить временные рамки для ее прекращения, но сказал, что каждая сторона должна будет "чем-то уступить". При этом чиновник четко назвал Россию "агрессором".

Майк Уолтц также подчеркнул, что Дональд Трамп "решительно настроен" добиться завершения войны в Украине и "четко говорит" об этом. Однако будущий советник избранного президента США не дал четкого ответа на вопрос, есть ли план, чтобы реализовать эти договоренности.