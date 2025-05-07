Реакция церкви очевидна, – религиовед разобрала одиозное фото Трампа в папской рясе

Президент США Дональд Трамп с помощью искусственного интеллекта сгенерировал свое фото в образе Папы Римского и опубликовал его. Позже изображение распространил и Белый дом в сети Х. Все это подчеркивает специфику президента США.

Об этом 24 Каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, отметив, что церковь отреагировала правильно, осудив такие действия. Католики показали, что они выше политических скандалов.

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Об одиозном фото Трампа в папской рясе

Религиовед отметила, что сгенерированное фото в виде Папы Римского – это в стиле Трампа. Однако большинство его слов и "выходок" не имеют никаких результатов или реальных намерений. Вероятно, что таким специфическим способом он хотел показать, что является близким к католикам и неравнодушен к их потерям.

В то же время католическая конференция штата Нью-Йорк обвинила Трампа в насмешке над верой, заметив, что в этом "нет ничего разумного или смешного".

Реакция церкви очевидна. Она понимает, что светских лидеров может быть миллион, а церковь – одна. Она относится к этому с учетом вечности. Католики могут себе позволить раскритиковать даже президента США,

– подчеркнула она.

По словам Филипович, католики очень отличаются от Московского патриархата. Если они являются отдельной институцией, которые защищают свои права и духовные, а не материальные ценности, то в России церковь имеет совсем другую модель – прислушивается к политическому руководству и не осуждает агрессию против Украины.

Напомним, что перед инцидентом с фотографией в образе Папы Римского американский президент пошутил, что хотел бы быть новым Папой. Он отметил, что это "был его самый первый выбор".