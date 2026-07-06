Трамп смотрит на Трампа: новое видео с президентом США покоряет интернет

Во время трансляции Fox News зрители стали свидетелями интересного эпизода с участием Дональда Трампа. Он смотрел эфир, в котором в прямом эфире видел самого себя.

Это произошло во время телетрансляции Fox News, сообщает 24 Канал.

Смотрите также: Жара, пожар на мосту и рекордный фейерверк: как в США праздновали 250 лет независимости

Что произошло во время эфира?

Курьезный случай во время официальной трансляции привлек внимание миллионов зрителей. Во время торжеств по случаю празднования 250-летия независимости США в прямом эфире возникла кадровая петля.

На видео американский президент смотрит телетрансляцию канала Fox News, в которой в этот самый момент показывают его самого, наблюдающего за этим же эфиром. Таким образом образовался визуальный эффект бесконечного повторения.

Забавный момент с Трампом: смотрите видео

Обратите внимание! В искусстве подобное явление, когда изображение повторяется внутри себя в уменьшенном виде, известно как "эффект Дросте". Оно получило такое название в честь нидерландской фирмы по производству какао-порошка "Дросте". Впервые такое изображение появилось в 1904 году. На коробках была изображена медсестра, держащая в руках поднос с чашкой горячего шоколада и коробку с тем же уменьшенным изображением.

В случае с Трампом этот эффект возник из-за технических особенностей трансляции. Видео быстро стало вирусным и вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Как прошло празднование 250-летия США?

Во время своего выступления Трамп сделал ряд заявлений, среди которых нашлось место Венесуэле и Ирану. Он сказал, что США добились огромного успеха и уничтожили вооруженные силы обеих стран.

Одной из главных тем выступления стала критика коммунизма. Трамп заявил, что эта политическая система является полной противоположностью американским ценностям и не имеет будущего в Соединенных Штатах.