Одна из самых известных критиков Трампа отреагировала на победу республиканца

Бывший член Палаты представителей и одновременно одна из самых известных критиков Дональда Трампа, Лиз Чейни, отреагировала на его повторную победу на выборах президента в США.

По ее словам, все должны принять результаты выборов, несмотря на собственные предпочтения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсети Х.

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Лиз Чейни отреагировала на победу Трампа

Демократическая система нашей страны функционировала вчера вечером, и у нас новый избранный президент. Все американцы обязаны, нравится нам результат или нет, принять результаты наших выборов,

– написала она.

Как говорит Лиз Чейни, отныне у американцев есть "особая ответственность" после выборов президента, как у граждан самой большой нации на земле, сделать все возможное, чтобы поддержать и защитить Конституцию, сохранить верховенство закона и обеспечить, чтобы институты продержались в течение этих четырех лет.

"Граждане по всей стране, наши суды, представители прессы и те, кто работает в наших федеральных, государственных и местных органах власти, теперь должны стать защитниками демократии", - подчеркнула она. Заметим, что Чейни вела предвыборную кампанию вместе с Камалой Харрис.

Напомним, Лиз Чейни исключили из Республиканской партии за поддержку расследования штурма Капитолия 2021 года в Палате представителей. Кстати, Дональда Трампа тогда обвиняли в подстрекательстве населения к мятежу.