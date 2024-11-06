За її словами, усі повинні прийняти результати виборів, попри власні вподобання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на її допис у соцмережі Х.

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Ліз Чейні відреагувала на перемогу Трампа

Демократична система нашої країни функціонувала вчора ввечері, і у нас новий обраний президент. Усі американці зобов’язані, подобається нам результат чи ні, прийняти результати наших виборів,

– написала вона.

Як каже Ліз Чейні, відтепер в американців є "особлива відповідальність" після виборів президента, як у громадян найбільшої нації на землі, зробити все можливе, щоб підтримати й захистити Конституцію, зберегти верховенство закону і забезпечити, щоб інститути протрималися протягом цих чотирьох років.

"Громадяни по всій країні, наші суди, представники преси й ті, хто працює в наших федеральних, державних і місцевих органах влади, тепер повинні стати захисниками демократії", - наголосила вона. Зауважимо, що Чейні вела передвиборчу кампанію разом із Камалою Гарріс.

Нагадаємо, Ліз Чейні виключили з Республіканської партії через підтримку розслідування штурму Капітолія 2021 року в Палаті представників. До речі, Дональда Трампа тоді звинувачували у підбурюванні населення до заколоту.