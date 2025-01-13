"В этом есть что-то особенное": политик из США объяснил заявления Трампа о Гренландии и Канаде

Дональд Трамп выразил желание присоединить Гренландию и Канаду к США. Вероятно, что эти слова являются настоящим желанием будущего президента США.

Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, заметив, что использование ресурсов Гренландии можно обсудить демократическим путем. Между тем Канада в составе США будет только лишней.

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Что означают заявления Трампа о Гренландии и Канаде

По мнению общественного и политического деятеля из США, слова Трампа действительно является его желанием, возможно, из-за имперских амбиций или по причинам, связанным с наследством. Между тем большинство американцев не понимают, для чего их стране больше территорий.

Гренландия имеет размер штата Массачусетс, это большая территория. Возможно эти земли нужны Илону Маску или другим людям. Вероятно, что Гренландия ценна,

– отметил Рашкин.

В то же время Гренландия является автономной страной в составе Дании. Поэтому команда будущего президента могла бы работать именно с ней путем переговоров для каких-то целей.

Между тем Трамп также хочет присоединить к США Канаду, но, например, не Мексику. Общественный и политический деятель отметил, что в этом есть что-то особенное.

Как же тогда Мексика? Кажется, что Мексика была бы заинтересована, чтобы быть частью США, в отличие от Канады. Кроме того, непонятно, если бы Канада присоединилась к США, было бы она одним штатом, или штатами станут провинции с 2 сенаторами? Это несправедливо,

– сказал он.

Более того, Канада либеральнее, чем США, и похожа на европейскую страну. Американский политикум в случае присоединения Канады станет левоцентричным, ведь в США проживает примерно 40 миллионов человек со своими избирателями.

С политической точки зрения присоединения Канады нет смысла,

– подчеркнул Рашкин.

Он подытожил, что в любом случае, подобные заявления Трампа свидетельствуют о большом "аппетите". Другие страны должны найти способ, чтобы "защитить" себя, ведь будущий президент США перестраивает мир морали в мир силы.

Интересно, что политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко высказал мнение о том, что заявления Трампа о присоединении других стран к США подчеркивают его роль "бедбоя". Он и его команда демонстрируют, что они не будут действовать как администрация Джо Байдена, поэтому дальше может быть еще интереснее.