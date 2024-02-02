Прагматизм в экономике и единство в безопасности: как Туск будет строить отношения с Киевом

Конец января оказался очень конструктивным для украинской дипломатии на региональном треке. Организация визита премьер-министров Польши и Словакии, а также саммит на Закарпатье с участием главы МИД Венгрии стали важными шагами по стабилизации ситуации с соседними странами. Больше об этом - в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Польша не изменит свой подход кардинально

Если в случае Венгрии и Словакии ключевые мотивы украинской стороны и контуры потенциальных договоренностей были понятны, а ожидания сдержанные, то в случае приезда польского премьера ставились амбициозные цели "перезагрузить" отношения и вернуться к всеобъемлющему стратегическому партнерству.

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На первый взгляд, встреча стала успешной и стороны поставили перед собой масштабные планы, однако все ли настолько "безоблачно" в польско-украинском будущем?

В экспертно-политических кругах Польши бытует более сдержанный взгляд на результаты поездки.

С точки зрения польского правительства, двусторонние отношения будут иметь три измерения, каждое из которых будет отличаться по значению, уровнем уступчивости и приоритетности для польской стороны:

безопасность и международная политика;

экономические вопросы;

историческая политика.

Политика безопасности в широком смысле является самой широкой и перспективной сферой построения длительных отношений между Польшей и Украиной. Это направление включает не только вопросы и меры по текущей помощи Украине в борьбе с Россией, но и вопросы будущих гарантий безопасности, интеграции оборонных доктрин, кооперации оружейных отраслей и поддержки Украины в процессах интеграции в структуры ЕС.

Украинские дела будут в списке первоочередных для новой власти, но следует помнить, что приоритетное значение для правительства Дональда Туска станет восстановление позиции и развитие отношений на уровне ЕС.

Туск не имеет негативного багажа в отношениях с Украиной и критически отзывался о торговой войне, которая была начата его предшественниками в отношении Украины во второй половине 2023 года. Однако не надо завышать ожидания или мыслить о мгновенном кардинальном изменении подходов официальной Варшавы, чего ожидает много представителей украинского экспертного сообщества.

Критически важным в понимании будущей позиции Польши в отношении Украины является принятие "политического мировоззрения" Туска, который будет определять его дальнейшую стратегию. Даже если правительство готово изменить курс на 180 градусов и отменить все реформы предшественников на внутренней арене, это означает аналогичные действия на международной.

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У украинской стороны немного оснований считать, что польские власти "капитулируют" перед надеждами официального Киева и пойдут на все уступки вопреки интересам собственных фермеров и перевозчиков.

Несмотря на полную поддержку в вопросах безопасности, политики и противодействия российской агрессии, в сфере экономики Туск будет выступать с прагматичных и жестких позиций, что и в дальнейшем будет создавать трудности для урегулирования проблемных вопросов экспорта агропродукции и работы рынка перевозчиков.

Результаты визита Туска в Киев

Анализируя заявления Туска во время его визита в Киев и обсуждения в политическом лагере "Гражданской платформы" после его возвращения, стоит выделить 5 отдельных блоков.

1. Политическая поддержка

Новое правительство будет поддерживать стремление Украины присоединиться как к ЕС, так и к НАТО. Подобный подход отвечает интересам Польши и индивидуальным убеждениям большинства представителей действующего правительства.

Украина может рассчитывать на надежного союзника, однако следует помнить: Туск сделал то, что от него ожидали. Интеграция Украины в ЕС и НАТО не зависит исключительно от Польши, поэтому польский премьер-министр не берет на себя какие-то особые обязательства.

К сожалению, на пути европейской интеграции украинской стороне придется согласовать много экономических вопросов. Однако уже сейчас Польша будет играть заметную роль в функционировании "проукраинской коалиции" в Европе, особенно в сфере борьбы с российской оккупацией.

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Кроме того, Туск уже сделал важный политический жест, поддержав присоединение Польши к декларации по безопасности стран G7. Значит не за горами еще один важный документ (по примеру подписанного с Великобританией).

2. Кооперация оружейных отраслей

Туск заявил, что Польша может предоставить пакет вооружений за счет польского займа. Кроме указанной на пресс-конференции информации о производстве боеприпасов, возможны поставки БТР "Росомак" и систем на его шасси, гаубиц "Краб", различных типов беспилотных летательных аппаратов и винтовок "ГРОТ".

Однако не менее интересным и взаимовыгодным направлением сотрудничества может стать выполнение на польских предприятиях заказов, которые отвечают конкретным потребностям украинской армии.

В Польше есть безопасные фабрики и промышленные объекты, которые имеют опыт работы с оборудованием, которое происходит от советской технической мысли и технической мысли НАТО. Польские компании заинтересованы в развитии украинской продукции, обеспечении безопасных промышленных мощностей и технической поддержки. В перечень потенциальных товаров, которые интересуют польскую сторону, входят:

ПЗРК "Корсар" и "Стугна",

ракетный комплекс "Ольха",

противокорабельная ракета "Нептун" и др.

Благодаря конструктивной позиции Варшавы и Киева появилась прекрасная возможность для существенного усиления обороноспособности армий обеих стран.

3. Назначение Павела Коваля Уполномоченным по делам восстановления Украины.

Несмотря на значительный опыт и профессионализм Павела Коваля в украинской проблематике, он не выступает профильным экспертом в экономических вопросах. Учитывая его профессионализм и менеджерский талант, можно ожидать, что он сформирует эффективную команду, которая непосредственно будет выполнять технические задачи, открывая новые возможности для польско-украинского сотрудничества.

Функционал политика будет заключаться в "сглаживании углов" в вопросах двустороннего взаимодействия, чтобы "разгрузить" министра иностранных дел Радослава Сикорского и самого Туска.

4. Эксгумация жертв "Волынской трагедии"

Вопрос эксгумации был поднят Туском умышленно, как способ проверить искренность намерений украинской стороны относительно дальнейшего сотрудничества. Во время первой каденции Туска тяжелые исторические темы в польско-украинских отношениях он поднимал редко, чтобы не портить отношения политическими или экономическими вопросами, за что неоднократно подвергался нападкам со стороны оппонентов на польской политической сцене.

Историческая политика между Польшей и Украиной в этот период была больше сферой деятельности тогдашних президентов Польши, сначала Леха Качиньского, а позже Бронислава Коморовского.

Однако сейчас окружение польского премьер-министра рассчитывало на положительную практическую инициативу с украинской стороны. Несмотря на это были получены лишь дальнейшие заверения. Поэтому сейчас Украина потеряла возможность сделать серьезный шаг на встречу Туску, который он смог бы использовать как "значительную победу" на внутренней политической арене.

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5. Вопрос инфраструктуры

Заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля на совместной пресс-конференции не дали ожидаемого эффекта на польскую сторону, несмотря на визуально положительные впечатления. Предложения по совместным проектам, бесспорно, будут детально анализироваться в соответствующих министерствах, однако пока они не вызвали вспышки энтузиазма в Польше, благодаря которому визит можно было бы считать исключительным успехом.

В рядах "Гражданской платформы" считают, что гораздо интереснее для них были бы заявления об участии польских предприятий в приватизационных процессах в Украине (особенно в сфере энергетики и теплоинфраструктуры).

Зато вокруг идеи со строительством автобана на украинской территории могут возникнуть проблемы с готовностью польского бизнеса инвестировать в указанный проект, особенно когда продолжаются споры между перевозчиками. Также много сомнений относительно готовности Польши к открытию еще 4 пунктов пропуска.

Обеим странам необходимы более детальные подходы к формированию программ инфраструктурного сотрудничества. Конструктивным форматом может стать создание специализированной межведомственной комиссии.

Подводя итоги, можно отметить, что в оценках польской стороны визит Туска считается умеренно успешным. Однако не следует считать, что открытие новой страницы в польско-украинских отношениях оставят в прошлом все насущные проблемы. Придется идти на компромиссы и преодолевать существенные противоречия. Если в сфере политико-безопасностной составляющей Туск будет выступать надежным союзником, то в экономических вопросах украинское руководство еще не раз будет ощущать на себе последствия прагматического курса Варшавы.