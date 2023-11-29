Туск стал самым влиятельным человеком года в Европе по версии Politico

Журналисты издания Politico определили самого влиятельного человека года в Европе. Ею стал бывший польский президент Дональд Туск.

В частности, журналисты отметили возвращение Туска на политический олимп в Польше. По мнению издания, именно он будет тем, кто принесет "ветер перемен" на весь Европейский континент.

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Туск – самый влиятельный человек года в Европе

Авторы материала отметили, что в течение двух десятилетий двое мужчин вели "борьбу за душу Польши": демократический и европейско-ориентированный Дональд Туск, бывший премьер-министр, бывший президент Европейского совета, и традиционалист, католический консерватор и националист Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость".

Каждый человек имел шанс сформировать Польшу по своему образу, лишь для того, чтобы другой вернул стрелку часов назад. Теперь, после восьми лет правления Качинского, страна стоит на пороге новой эры Туска, и ветер перемен снова дует,

– отметили журналисты.

Авторы материала подчеркнули, что Туск на выборах в парламентских выборах в Польше показал, что даже в неисправной системе, которую, казалось бы, обуздали консерваторы, можно победить и вернуть укорененных популистов на платформу мейнстрима.

Журналисты подчеркнули, что появление Туска больше всего отметили, пожалуй, в Брюсселе, где его хорошо знают и любят после того, как он был президентом Европейского совета с 2014 по 2019 годы. В частности, там от польского политика ожидают движение в евроинтеграционном направлении.

"Если Туску удастся сформировать правительство, он пообещал отменить судебные реформы своих предшественников — шаг, который, вероятно, приведет к тому, что ЕС прекратит свои попытки обуздать Варшаву, выведет Польшу из "глубоких морозов" и вернут ее в сердце принятия решений ЕС ", – говорится в материале.

В издании отметили, что отзвук возвращения Туска будет ощущаться по всей Европе. В частности, вероятно, уменьшится напряженность Польши со странами-партнерами Францией и Германией, которым постоянно упрекали предыдущие польские власти. Поэтому когда Туск снова возглавит Польшу, "тройка безопасности" сможет вернуться к делу.

Авторы материала также подчеркнули, что потеряет с приходом Туска важного партнера Венгрия. Ведь польские и венгерские политики вместе защищали друг друга, наложив вето на попытки запустить так называемую процедуру статьи 7, которая приостанавливает права голоса правительств в ЕС в случае нарушения фундаментальных ценностей Союза. С Туском подобных вещей, по мнению журналистов, происходить не будет.

Там также подчеркнули, что перспектива Польши под руководством Туска заставит Киев "вздохнуть с облегчением". Хотя Варшава решительно поддерживала Украину за последние два года войны, в последние месяцы возросла напряженность вокруг экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Туск, давний ястреб России, призвал к непоколебимой поддержке Киева,

– отметили авторы.

Авторы также подчеркнули, что действительно Туск не сможет изменить Польшу за одну ночь. Ведь его гражданская коалиция получила меньше голосов, чем партия "Право и справедливость", что означает, что ему придется полагаться на партнеров по коалиции, чтобы продвигать законы.

В заключение журналисты рассказали, что поскольку следующие президентские выборы состоятся не раньше 2025 года, следует ожидать, что борьба между Туском и Качиньским "затянется до последних раундов".

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