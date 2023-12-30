Уже второй штат не допустил Трампа к выборам президента США: какую угрозу это несет для него

Руководитель избирательной комиссии штата Мэн приняла новое решение в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа. Экс-главе США не разрешили баллотироваться на президентские выборы в этом штате.

Они должны пройти уже в ноябре 2024 года. Стоит отметить, что штат Мэн стал вторым, решившим не допускать Трампа к выборам президента США.

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Штат Мэн не допустил Трампа к выборам

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что Дональда Трампа не допустили к баллотированию на пост президента из-за его причастности к беспорядкам на Капитолии США в 2021 году. В ответ у Трампа уже подтвердили намерение подать апелляцию на это решение.

Стоит отметить, что штат Мэн стал вторым штатом вслед за Колорадо, запретившим Трампу баллотироваться на должность. Первый штат ввел запрет в середине декабря 2023 года. В обоих случаях решение основывалось на толковании 14 поправок к Конституции США, запрещающей участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности.

Журналисты BBC подчеркнули, что решения штатов Мэн и Колорадо оказывают дополнительное давление на Верховный суд США, чтобы он окончательно постановил, имеет ли Трамп право баллотироваться в президенты согласно упомянутой поправке.

Повлияют ли запреты на баллотирование Трампа на пост президента США

Журналисты AFP в своем материале объяснили, что оба штата приостановили свои запреты, пока продолжается судебный процесс. То есть фамилия Трампа почти наверняка может появиться в бюллетенях на праймериз 5 марта 2024 года.

В то же время, сильно консервативный Верховный суд США, куда входят три человека, назначенные Трампом, может отказаться пересматривать дело, которое внес штат Колорадо. Это значит, что Трамп может остаться в игре.

Авторы материала все же отметили, что даже если запреты Колорадо и Мэн останутся в силе, ожидается, что Дональд Трамп сможет обеспечить баллотирование на выборы президента от Республиканской партии и без этих штатов.

Однако неблагоприятное решение Верховного суда США, обязательное для судов низшей инстанции по всей стране, а не узкое процедурное решение, касающееся только штата Колорадо, может сорвать основное обжалование экс-президента. Тогда ему придется решать, баллотироваться ли на пост президента как кандидат от третьей партии.

Но даже если Верховный суд не учтет решение на уровне штата, судьи могут оставить возможность обжаловать право Трампа на всеобщие выборы.

Потому, по мнению журналистов, Трампу вполне может быть запрещено бросить вызов президенту Джо Байдену на выборах в ноябре 2024 года, даже если он выиграет возможность стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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