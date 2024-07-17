Американская разведка предупреждает об угрозе новых покушений на Трампа, – Politico

Не так давно на Дональда Трампа было совершено покушение. Впрочем, американская разведка получила информацию о том, что продолжается подготовка нового покушения.

В частности, там заявляют, что Иран активно готовит планы по убийству экс-президента. В то же время администрация президента Джо Байдена усиливает меры безопасности, чтобы предотвратить возможные нападения.

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Что известно о подготовке к новому покушению на Трампа

Американская разведка получила новые доказательства того, что Иран активно работает над планами убийства экс-президента Дональда Трампа накануне выборов в ноябре.

Издание со ссылкой на два высокопоставленных американских источника сообщает, что администрация президента США Джо Байдена собирает информацию из различных источников, включая непосредственные данные об угрозах со стороны Тегерана, связанные с покушениями на Трампа.

Мы неоднократно и последовательно информировали общественность и Конгресс о существовании этих угроз. Мы встречались на самом высоком уровне нашего правительства, чтобы разработать и внедрить комплексный ответ на эти угрозы,

– сказала пресс-секретарь Совета нацбезопасности Адриенна Уотсон.

Она добавила, что правительство США инвестировало значительные ресурсы для сбора дополнительной информации об угрозах, подрыва деятельности лиц, причастных к этим угрозам, и непосредственного предупреждения Ирана.

Еще один чиновник заявил о том, что из разведывательных данных, становится понятно, что Иран активно занимается подготовкой заговора.

Один из чиновников заявил, что из разведывательных данных, которые собрали США, становится понятно, что Иран активно готовит заговоры. Однако, иранские оперативники, многие из которых связаны с организациями, такими как Хезболла, остаются значительной угрозой для национальной безопасности США.

Они имеют возможность совершать широкомасштабные нападения на американцев, и поэтому их деятельность вызывает серьезное беспокойство у сотрудников разведки.

К слову, вчера, 16 июля, Трамп впервые появился на публике после покушения на его жизнь. Экс-президент США прибыл на съезд Республиканской партии с перебинтованным ухом.