На Донбасс прибыли кураторы из командования армии России, – разведка

Военное командование России усиленно контролирует оккупационные войска на Донбассе. Там работает комплексная комиссия для проверки состояния боевой готовности армии.

С 1 июля 2021 года такая комиссия работает в Донецкой области. На Луганщине контроль осуществляют в 2 армейских корпусах.

Важно О чем Зеленский попросит Байдена на встрече в США

Россия создала специальную комиссию на Донбассе

На фейсбук-странице Главного управлении разведки Украины сообщили, что командование вооруженных сил России продолжает осуществлять усиленный контроль. В частности, они контролируют действия оперативной группировки боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, комиссия проверяет условия эксплуатации вооружения и военной техники. Под контроль попали также учет, хранение и расход материально-технических средств, что поставляют из России.

Комплексная комиссия осуществляет проверки укомплектованности личным составом. По данным украинской разведки, российские представители проверяют уровень профессиональной подготовки командного состава соединений.

Читайте также Пережил не один обстрел: защитники рассказали детали гибели бойца из Тернопольской области

Война на Донбассе: последние новости